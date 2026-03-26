26 марта 2026 в 14:55

В Сети появилось видео с двойным сальто машины после удара иранской ракеты

Запуск ракеты ВС Ирана Запуск ракеты ВС Ирана Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Агентство Ruptly опубликовало кадры, на которых запечатлено, как автомобиль несколько раз переворачивается в воздухе после удара иранской ракеты в израильском городе Кафр-Касем. На видео также можно заметить, что стоявшая рядом машина, из которой за несколько минут до прилета снаряда вышли два человека, тоже была перевернута взрывной волной.

На ролике сначала видно, как двое мужчин выбираются из припаркованного рядом автомобиля и практически бегом покидают опасное место.

Ранее Иран атаковал крупнейший энергетический объект Израиля — электростанцию «Орот Рабин», расположенную в районе Хадеры. Данное предприятие также носит название «Огни Рабина». Станция вырабатывает около 20–25% всей электроэнергии в государстве и занимает центральное место в национальной энергосистеме.

Кроме того, после атак со стороны Ирана американские военнослужащие оставили несколько объектов на Ближнем Востоке и перешли к работе в дистанционном формате. Часть личного состава разместили в гостиницах и административных зданиях в разных странах региона. При этом пилоты и экипажи истребителей продолжают выполнять боевые вылеты с сохранившихся баз.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прокатившийся на Ferrari по набережной блогер купит бойцам СВО машину
МОК принял радикальное решение по трансгендерам
Политолог ответил, чем грозят Зеленскому обвинения Трампа
«Деньги копеечные»: Путин обратился с призывом к бизнесу
В СК раскрыли число уголовных дел по вторжению ВСУ в Курскую область
Три человека стали жертвами атаки на жилой дом в Иране
Раскрыто, почему напавшего на школу челябинца с детства водили по врачам
В НАТО отчитались о резком наращивании расходов на оборону
Стала известна причина смерти актера из «Мы из джаза»
Путин, изменения во внешности, болезнь легких: как живет Михаил Ефремов
Американист назвал условие для начала реального наступления США на Иран
Раскрыто, почему Трамп снова обвинил Киев во вмешательстве в выборы в США
Стоматолог назвал три главных достижения в лечении зубов
«Там что-то спрятал»: Путин рассмешил зал на съезде РСПП
Петербуржцу вынесли приговор за поджог жены в ходе ссоры
Адвокат рассказал, можно ли установить клумбу во дворе жилого дома
Путин призвал повышать доступность кредитов для финансирования компаний
Путин объяснил, чего стоит отказ от суверенитета в современном мире
Шохин раскрыл, как ограничения интернета повлияли на российский бизнес
Путин поручил снизить бумажную нагрузку на медиков и учителей
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
