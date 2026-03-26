В Сети появилось видео с двойным сальто машины после удара иранской ракеты

Агентство Ruptly опубликовало кадры, на которых запечатлено, как автомобиль несколько раз переворачивается в воздухе после удара иранской ракеты в израильском городе Кафр-Касем. На видео также можно заметить, что стоявшая рядом машина, из которой за несколько минут до прилета снаряда вышли два человека, тоже была перевернута взрывной волной.

На ролике сначала видно, как двое мужчин выбираются из припаркованного рядом автомобиля и практически бегом покидают опасное место.

Ранее Иран атаковал крупнейший энергетический объект Израиля — электростанцию «Орот Рабин», расположенную в районе Хадеры. Данное предприятие также носит название «Огни Рабина». Станция вырабатывает около 20–25% всей электроэнергии в государстве и занимает центральное место в национальной энергосистеме.

Кроме того, после атак со стороны Ирана американские военнослужащие оставили несколько объектов на Ближнем Востоке и перешли к работе в дистанционном формате. Часть личного состава разместили в гостиницах и административных зданиях в разных странах региона. При этом пилоты и экипажи истребителей продолжают выполнять боевые вылеты с сохранившихся баз.