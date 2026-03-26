26 марта 2026 в 13:53

Арабская страна запросила гумпомощь из-за сильных атак Израиля

Ливан запросил гуманитарную помощь из-за продолжающихся атак Израиля

Погрузка гуманитарной помощи для Ливана в логистическом центре в Германии Погрузка гуманитарной помощи для Ливана в логистическом центре в Германии Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press
Ливан запросил гуманитарную помощь из-за продолжающихся атак Израиля, заявил РИА Новости министр общественных работ и транспорта республики Фаиз Расамни. Он отметил, что многие страны откликнулись, грузы поступают через морские порты и аэропорт Бейрута.

Мы обращаемся за поддержкой ко всем государствам. Уже поступает помощь через морские порты и аэропорт, — сказал Расамни.

Министр подчеркнул, что правительство, в первую очередь, решает проблемы продовольственной безопасности. Он добавил, что для местного населения нужны палатки, еда, генераторы электроэнергии.

Ранее Минздрав Ливана сообщил, что число жертв израильских атак на республику с начала военной эскалации достигло 1094 человек. Ранеными числятся 3119 человек. Среди погибших с 2 по 24 марта — 120 детей и 81 женщина.

24 марта израильские военно-воздушные силы совершили серию массированных налетов на южные окраины и юго-восточные пригороды Бейрута. Под удар попал квартал в районе Бшамун, на месте погибли два мирных жителя. На месте работали спасательные бригады.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

