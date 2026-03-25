25 марта 2026 в 14:44

Котлеты без мясорубки и сковороды — готовлю к семейному ужину и празднику. Проверенный рецепт для лентяев

Главный секрет этих котлет — отказ от мясорубки. Мелкие кусочки рыбы, разобранные вручную, создают приятную волокнистость в каждом кусочке. А последующее тушение под крышкой делает их невероятно сочными и пропитанными ароматом соуса.

Что понадобится

Филе белой рыбы (треска, минтай, пикша) — 500 г, картофель — 400 г, фасоль консервированная белая — 1 банка (240 г нетто), мука пшеничная — 3–4 ст. л., сметана 20% — 200 г, соевый соус — 2 ст. л., масло растительное — 4 ст. л., кайенский перец (или паприка) — 0,5 ч. л., соль, перец черный молотый — по вкусу, вода — 1 л.

Как готовлю

Рыбное филе промываем, помещаем в кипящую подсоленную воду и варим 10 минут до готовности, после чего вынимаем шумовкой и остужаем.

В полученном бульоне отвариваем до мягкости очищенный и крупно нарезанный картофель (около 20 минут). Бульон сливаем и сохраняем для других блюд, а картофель разминаем в пюре.

Пока варится картофель, готовую рыбу разбираем руками на мелкие волокна, избегая костей. Фасоль из банки, освободив от жидкости, измельчаем в блочном блендере или разминаем вилкой до состояния грубого пюре.

В глубокой миске соединяем картофельное и фасолевое пюре, добавляем разобранную рыбу, соль и черный перец по вкусу, тщательно вымешиваем массу до однородности.

Формируем из фарша 8 одинаковых котлет, обваливаем каждую в муке. На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем котлеты с двух сторон до золотистой корочки (примерно по 3 минуты с каждой стороны).

В отдельной пиале смешиваем сметану, соевый соус и кайенский перец. Заливаем этой смесью котлеты на сковороде, накрываем крышкой и тушим на медленном огне около 6 минут, пока соус не загустеет, а котлеты полностью не пропитаются его ароматом. Подаем горячими, поливая оставшимся на сковороде соусом.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

еда
рецепты
котлеты
рыба
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
