Не котлеты, а облака: этот хитрый трюк подарит невероятную нежность — смело готовлю двойную порцию

Главный секрет этих котлет — не курица, а союз. Сырой картофель, впитывающий влагу, и тройной удар жирности — сметана, сливки и сливочное масло — создают идеальную среду, в которой даже самая постная грудка становится сочной и тающей во рту.

Что понадобится

Куриное филе — 600 г, картофель — 2 шт. (крупные), яйца — 2 шт., белый хлеб — 150 г, сливки 10% — 100 мл, сметана 20% — 2 ст. л., сливочное масло — 50 г, растительное масло — 3 ст. л., соль, молотый черный перец, паприка — по вкусу, свежая зелень (петрушка/укроп) — 1 пучок.

Как готовлю

Куриное филе измельчаю в блендере или мясорубке до состояния фарша. Картофель очищаю и натираю на мелкой терке, сразу смешиваю со сметаной, чтобы избежать потемнения.

Хлеб разламываю, заливаю сливками и оставляю на пару минут для пропитки. Затем соединяю хлебную массу с картофельной.

В объемной миске объединяю куриный фарш, картофельно-хлебную смесь, яйца, мелко рубленную зелень, соль и специи. Тщательно вымешиваю руками до однородного, пластичного состояния.

Формую из фарша 10–12 овальных котлет. Холодное сливочное масло нарезаю на равное количество небольших кубиков.

В сковороде разогреваю растительное масло на среднем огне, выкладываю котлеты и сверху на каждую помещаю по кубику сливочного масла.

Обжариваю с одной стороны 3–4 минуты до образования румяной корочки, затем аккуратно переворачиваю и повторяю процедуру.

Уменьшаю огонь до минимума, накрываю сковороду крышкой и томлю котлеты еще около 5 минут для полного пропекания.

Сняв с огня, даю котлетам отдохнуть пару минут перед подачей — это позволяет сокам равномерно распределиться. Идеальны с любым гарниром или как самостоятельное блюдо.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

Проверено редакцией
Тыкву больше не запекаю: готовлю зефирное суфле из 3 ингредиентов — такой вкусноты вы еще не пробовали
еда
котлеты
рецепты
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
