Вместо котлет: сочные рулетики из курицы с огурцом и сыром. Необычно и очень вкусно

Этот простой рецепт куриных рулетов, который точно не надоест. Снаружи румяная корочка, внутри нежная начинка с легкой кислинкой — идеально и на ужин, и на праздничный стол.

Готовится все быстро, а вкус получается насыщенный и очень «домашний» — тот случай, когда из простых продуктов выходит что-то особенное.

Ингредиенты: куриное филе — 350 г, соленые огурцы — 100 г, крем-сыр — 50 г, сметана — 50 г, твердый сыр — 50 г, лук — 40 г, оливковое масло — 40 мл, паприка — по вкусу, соль, черный перец — по вкусу, кунжут — для подачи.

Приготовление: лук нарежьте полукольцами и быстро обжарьте на оливковом масле до мягкости и легкой румяности, затем остудите. Куриное филе разрежьте на пластины, слегка отбейте, посолите, поперчите и посыпьте паприкой. Смажьте каждый кусочек крем-сыром, сверху выложите лук и соленые огурцы, нарезанные соломкой. Сверните плотные рулетики и обжарьте их на сковороде со всех сторон до золотистой корочки. Переложите в форму, смажьте сметаной, посыпьте тертым сыром и запекайте при 200–220 °C 10–15 минут до румяной корочки. Перед подачей по желанию посыпьте кунжутом.

