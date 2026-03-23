Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 21:01

Вместо котлет: сочные рулетики из курицы с огурцом и сыром. Необычно и очень вкусно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот простой рецепт куриных рулетов, который точно не надоест. Снаружи румяная корочка, внутри нежная начинка с легкой кислинкой — идеально и на ужин, и на праздничный стол.

Готовится все быстро, а вкус получается насыщенный и очень «домашний» — тот случай, когда из простых продуктов выходит что-то особенное.

Ингредиенты: куриное филе — 350 г, соленые огурцы — 100 г, крем-сыр — 50 г, сметана — 50 г, твердый сыр — 50 г, лук — 40 г, оливковое масло — 40 мл, паприка — по вкусу, соль, черный перец — по вкусу, кунжут — для подачи.

Приготовление: лук нарежьте полукольцами и быстро обжарьте на оливковом масле до мягкости и легкой румяности, затем остудите. Куриное филе разрежьте на пластины, слегка отбейте, посолите, поперчите и посыпьте паприкой. Смажьте каждый кусочек крем-сыром, сверху выложите лук и соленые огурцы, нарезанные соломкой. Сверните плотные рулетики и обжарьте их на сковороде со всех сторон до золотистой корочки. Переложите в форму, смажьте сметаной, посыпьте тертым сыром и запекайте при 200–220 °C 10–15 минут до румяной корочки. Перед подачей по желанию посыпьте кунжутом.

Ранее мы делились рецептом легкого оливье для весны. Заправка из йогурта и желтка и копченая грудка — вкус обалденный.

Проверено редакцией
Читайте также
курица
котлеты
мясо
рулеты
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Утильсбор с 1 апреля: ввезти авто снова станет дороже — на что скакнут цены
В Иране заявили об отказе от прежнего формата переговоров с США
Украинца скрутили на Бали после жалобы туриста на его ревущий байк
С кем поговорил Трамп по телефону, что захотел начать войну с Ираном
«Могут отстранить»: раскрыта судьба сестры Ким Чен Ына после его ухода
Московский военный округ получил новое передовое вооружение
Наследство Градского: кто его делит — скандалы, суды, когда поставят точку
Российский аэропорт временно приостановил работу
Стало известно, сколько человек выжило после крушения самолета в Колумбии
Орбан дал инструкцию по спасению Европы
Двое детей погибли при пожаре в Курганской области
Новый удар ВСУ по Брянской области обернулся жертвами
Почти 70 вражеских беспилотников попытались атаковать Россию за семь часов
«Наше право»: Иран поставил на место «продавшиеся США» страны
Названа дата завершения войны США против Ирана
Путин подписал закон о доходах с пенсионных взносов
«Нет выбора»: Кулеба согласился «предать» украинцев ради вступления в ЕС
Санду заявила о вступлении Молдавии в «коалицию желающих»
Ученые опровергли миф о высоком риске развития рака из-за стресса
Россияне выразили мнение о покупках в один клик
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.