Мой секрет идеальных куриных котлет: сыр внутри, хрустящая корочка снаружи, и главное — ароматный соус. Всего 25 минут от начала до подачи

Сочетание трех текстур — сочной курицы, тягучего сыра и хрустящей панировки — это и есть формула идеальной котлеты. А завершающий штрих — томатно-чесночный соус, который связывает все вкусы воедино.

Что понадобится

Куриное филе — 500 г, сыр (твердый или полутвердый) — 150 г, яйцо — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, панировочные сухари — 100 г, растительное масло — 3 ст. л., соль, черный молотый перец — по вкусу, томатная паста — 2 ст. л., сметана — 3 ст. л., вода — 100 мл, свежая зелень (петрушка, укроп) — для подачи.

Как готовлю

Куриное филе нарезаем небольшими кусочками и измельчаем в блендере или через мясорубку до состояния фарша. Сыр натираем на крупной терке.

В фарш добавляем яйцо, соль, перец и половину натертого сыра, тщательно вымешиваем до однородности. Из полученной массы формируем котлеты, внутрь каждой кладем немного оставшегося сыра, аккуратно запечатываем края и обваливаем в панировочных сухарях.

Разогреваем масло на сковороде и обжариваем котлеты с двух сторон до золотистой корочки (примерно по 4–5 минут с каждой стороны).

Для соуса в отдельной емкости смешиваем томатную пасту, сметану, воду и пропущенный через пресс чеснок.

Выливаем соус к почти готовым котлетам, уменьшаем огонь, накрываем крышкой и тушим 5–7 минут, чтобы соус немного загустел, а котлеты пропитались ароматом. Подаем горячими, посыпав свежей рубленой зеленью.

