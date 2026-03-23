Хрустящий пирог с курицей и сезонными овощами — как перенестись в деревенскую пекарню, не выходя из дома. Минимум усилий, максимум уюта

Контраст хрустящего, почти слоеного теста и нежной, сочной начинки — главная фишка этого пирога. А золотистая сырная корочка добавляет пикантности и завершает образ идеальной выпечки.

Что понадобится

Для теста: мука — 250 г, масло сливочное — 150 г, сметана — 100 г, соль — 0,5 ч. л. Для начинки: филе куриное — 400 г, лук репчатый — 1 шт. (крупный), морковь — 1 шт., перец болгарский — 1 шт., помидоры — 2 шт., сыр твердый — 150 г, масло растительное — 2 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу, зелень (петрушка/укроп) — небольшой пучок.

Как готовлю

Сначала готовим тесто: в миске смешиваем просеянную муку с солью, добавляем холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и растираем в крошку.

Вводим сметану и быстро собираем тесто в шар, заворачиваем в пленку и убираем в холодильник минимум на 30 минут.

Для начинки куриное филе нарезаем небольшими кубиками. Лук и перец шинкуем, морковь трем на крупной терке, помидоры ошпариваем, снимаем кожицу и режем кубиками.

На сковороде разогреваем масло, обжариваем лук и морковь до мягкости, добавляем перец, через пару минут — курицу. Обжариваем до изменения цвета, затем добавляем помидоры, тушим 5–7 минут до выпаривания лишней жидкости. Солим, перчим, снимаем с огня и вмешиваем мелко порубленную зелень.

Духовку разогреваем до 180 °C. Тесто раскатываем в пласт толщиной около 0.5 см, перекладываем в форму диаметром 26–28 см, формируя бортики.

Равномерно распределяем начинку, сверху обильно посыпаем натертым сыром. Выпекаем 30–35 минут до золотистого цвета теста и сырной корочки. Даем пирогу немного остыть в форме перед подачей.

