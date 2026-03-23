Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 05:24

Хрустящий пирог с курицей и сезонными овощами — как перенестись в деревенскую пекарню, не выходя из дома. Минимум усилий, максимум уюта

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Контраст хрустящего, почти слоеного теста и нежной, сочной начинки — главная фишка этого пирога. А золотистая сырная корочка добавляет пикантности и завершает образ идеальной выпечки.

Что понадобится

Для теста: мука — 250 г, масло сливочное — 150 г, сметана — 100 г, соль — 0,5 ч. л. Для начинки: филе куриное — 400 г, лук репчатый — 1 шт. (крупный), морковь — 1 шт., перец болгарский — 1 шт., помидоры — 2 шт., сыр твердый — 150 г, масло растительное — 2 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу, зелень (петрушка/укроп) — небольшой пучок.

Как готовлю

Сначала готовим тесто: в миске смешиваем просеянную муку с солью, добавляем холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и растираем в крошку.

Вводим сметану и быстро собираем тесто в шар, заворачиваем в пленку и убираем в холодильник минимум на 30 минут.

Для начинки куриное филе нарезаем небольшими кубиками. Лук и перец шинкуем, морковь трем на крупной терке, помидоры ошпариваем, снимаем кожицу и режем кубиками.

На сковороде разогреваем масло, обжариваем лук и морковь до мягкости, добавляем перец, через пару минут — курицу. Обжариваем до изменения цвета, затем добавляем помидоры, тушим 5–7 минут до выпаривания лишней жидкости. Солим, перчим, снимаем с огня и вмешиваем мелко порубленную зелень.

Духовку разогреваем до 180 °C. Тесто раскатываем в пласт толщиной около 0.5 см, перекладываем в форму диаметром 26–28 см, формируя бортики.

Равномерно распределяем начинку, сверху обильно посыпаем натертым сыром. Выпекаем 30–35 минут до золотистого цвета теста и сырной корочки. Даем пирогу немного остыть в форме перед подачей.

Проверено редакцией
Читайте также
Этот слоеный пирог с капустой — настоящее открытие для постного стола. Покоряет даже искушенных гурманов
еда
рецепты
пироги
мясо
тесто
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Союзе дачников рассказали, какие удобрения подготовят почву после зимы
Экс-сотрудника Минэкономразвития могут приговорить к 13 годам
Число погибших при пожаре в московской многоэтажке возросло
Мэром во Франции стал «почти-Гитлер»
Онколог ответил, от каких видов рака спасет правильное питание
Стоматолог-ортодонт ответил, чем опасен неисправленный прикус
«Трамп, ты уволен»: представитель КСИР обратился к Трампу
Шатдаун обошелся США в несколько миллиардов долларов
Генсек НАТО раскрыл новую позицию Зеленского по сделке с Россией
«Спасибо, премьер-министр»: на иранских ракетах появилось фото политика ЕС
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 марта
Киселев раскрыл, как США и Израиль расправляются с главами стран
Военный уничтожил четыре гексакоптера ВСУ типа «Баба-яга»
Психолог объяснила, как избавиться от чувства тревоги во время отпуска
Сильный пожар в многоэтажке в центре Москвы унес жизнь одного человека
В России появится ГОСТ на чистку ковров и штор
Юрист ответил, положена ли компенсация за работу во время отпуска
Чисто уничтоженных над Ленобластью БПЛА достигло 50
Россиянам назвали лучший материал для потолка в ванной
В девятиэтажном доме в Москве вспыхнул пожар
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.