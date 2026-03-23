Россиянам объяснили, как правильно красить яйца к Пасхе Депутат Иванов: яйца к Пасхе лучше красить куркумой, свеклой или луковой шелухой

Яйца к Пасхе лучше всего красить, используя натуральные ингредиенты, например куркуму, свеклу, каркаде, шпинат или луковую шелуху, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, такие компоненты позволят получить насыщенные оттенки разных цветов.

Как красить яйца на Пасху? Они должны быть комнатной температуры. Подержите их около часа вне холодильника. При варке обязательно добавьте столовую ложку соли — это повысит плотность воды, а белок не вытечет, если скорлупа треснет. Чтобы краска ложилась ровнее, яйца нужно протереть мыльным раствором или спиртом. В отличие от магазинных порошков, луковая шелуха, свекла, куркума, каркаде и шпинат не вызывают сомнений в безопасности. Проверка очень простая: если вы сами сварили отвар из шелухи или заварили каркаде, вы точно знаете, что внутри нет химии. Луковая шелуха дает оттенки яйцам от желтого до темно-коричневого, — пояснил Иванов.

Чтобы цвет яиц при окрашивании был ярче, в раствор рекомендуется добавить столовую ложку уксуса — он действует как закрепитель. После процедуры готовые продукты нужно высушить на салфетке. Для блеска яйца можно слегка протереть растительным маслом, но только в том случае, если они окрашены равномерно, — резюмировал Иванов.

Ранее священник Владислав Береговой заявил, что православная Пасха в этом году будет отмечаться 12 апреля. По его словам, дата совпадает с Днем космонавтики, что не является случайностью.