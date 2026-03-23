23 марта 2026 в 07:05

Россиянам объяснили, как правильно красить яйца к Пасхе

Депутат Иванов: яйца к Пасхе лучше красить куркумой, свеклой или луковой шелухой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Яйца к Пасхе лучше всего красить, используя натуральные ингредиенты, например куркуму, свеклу, каркаде, шпинат или луковую шелуху, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, такие компоненты позволят получить насыщенные оттенки разных цветов.

Как красить яйца на Пасху? Они должны быть комнатной температуры. Подержите их около часа вне холодильника. При варке обязательно добавьте столовую ложку соли — это повысит плотность воды, а белок не вытечет, если скорлупа треснет. Чтобы краска ложилась ровнее, яйца нужно протереть мыльным раствором или спиртом. В отличие от магазинных порошков, луковая шелуха, свекла, куркума, каркаде и шпинат не вызывают сомнений в безопасности. Проверка очень простая: если вы сами сварили отвар из шелухи или заварили каркаде, вы точно знаете, что внутри нет химии. Луковая шелуха дает оттенки яйцам от желтого до темно-коричневого, — пояснил Иванов.

Он добавил, что для усиления яркости цвета в красящий раствор рекомендуется добавить столовую ложку уксуса. По его словам, после завершения окрашивания яйца следует высушить на салфетке.

Чтобы цвет яиц при окрашивании был ярче, в раствор рекомендуется добавить столовую ложку уксуса — он действует как закрепитель. После процедуры готовые продукты нужно высушить на салфетке. Для блеска яйца можно слегка протереть растительным маслом, но только в том случае, если они окрашены равномерно, — резюмировал Иванов.

Ранее священник Владислав Береговой заявил, что православная Пасха в этом году будет отмечаться 12 апреля. По его словам, дата совпадает с Днем космонавтики, что не является случайностью.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне массово начали выбирать один тип отдыха на майские праздники
Самолет столкнулся с пожарной машиной и получил сильные повреждения
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 марта: инфографика
Экс-сотрудник СБУ раскрыл маршрут, по которому наемники попадают на Украину
Назван радикальный сценарий обхода Евросоюзом позиции Венгрии по Украине
В Госдуме предложили важную инициативу для поддержки бойцов СВО
Мощная атака на Ленобласть и «майданы вдов»: новости СВО на утро 23 марта
В России будут маркировать новые переводы Ремарка и Сартра
Российские силы ПВО за ночь ликвидировали 249 украинских БПЛА
ВСУ пытались атаковать российский регион ночью с помощью 19 БПЛА
В Тверской области раскрыли масштабы разрушений после атаки ВСУ
Володин запустил обсуждение о бюрократической нагрузке на учителей
Марочко объяснил, почему мародерство ВСУ усиливается
Работа спецназа по защите Гладкова от атаки БПЛА попала на видео
Что известно о ситуации в Пулково на фоне атак ВСУ
Ученые раскрыли, где могут находиться инопланетяне
Составлены идеальные направления для краткосрочного отдыха в России
Место смертельного пожара в Москве попало на видео
«Фронт против зла»: в США выступили с неожиданным призывом о России
Что известно о недовольстве американских солдат из-за войны с Ираном
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
Общество

