Экс-сотрудник СБУ раскрыл тайные маршруты наемников на Украину Экс-сотрудник СБУ Прозоров: наемники попадают на Украину через Турцию и Польшу

Иностранные наемники ВСУ попадают на Украину с помощью пересадки в Турции, а затем в Польше, заявил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров. По его словам, которые приводит ТАСС, по такому маршруту активно прибывают иностранцы из Северной и Южной Америки, а также Европы.

[Наемники] из Европы, Латинской Америки, Северной Америки — они все летят в Стамбул, из Стамбула — в Польшу и на территорию Украины. А из Африки, Азии и Австралии раньше летели через Эмираты и опять потом в Польшу, — рассказал Прозоров.

Он отметил, что из Польши иностранцы на машине пересекали границу в Тернопольскую область, где в учебном центре сухопутных войск проходили тестирование, первичную подготовку и подписывали контракты. Бывший сотрудник спецслужб обратил внимание, что условия для иностранных наемников заметно лучше, чем для украинских граждан, так как контракт заключается на шесть месяцев с правом досрочного расторжения.

Ранее Прозоров рассказывал, что ВСУ уничтожают тела погибших наемников. По его словам, таким образом затрудняется подсчет потерь среди иностранцев.