Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 08:05

Экс-сотрудник СБУ раскрыл тайные маршруты наемников на Украину

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Иностранные наемники ВСУ попадают на Украину с помощью пересадки в Турции, а затем в Польше, заявил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров. По его словам, которые приводит ТАСС, по такому маршруту активно прибывают иностранцы из Северной и Южной Америки, а также Европы.

[Наемники] из Европы, Латинской Америки, Северной Америки — они все летят в Стамбул, из Стамбула — в Польшу и на территорию Украины. А из Африки, Азии и Австралии раньше летели через Эмираты и опять потом в Польшу, — рассказал Прозоров.

Он отметил, что из Польши иностранцы на машине пересекали границу в Тернопольскую область, где в учебном центре сухопутных войск проходили тестирование, первичную подготовку и подписывали контракты. Бывший сотрудник спецслужб обратил внимание, что условия для иностранных наемников заметно лучше, чем для украинских граждан, так как контракт заключается на шесть месяцев с правом досрочного расторжения.

Ранее Прозоров рассказывал, что ВСУ уничтожают тела погибших наемников. По его словам, таким образом затрудняется подсчет потерь среди иностранцев.

Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.