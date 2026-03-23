Самолет столкнулся с пожарной машиной и получил сильные повреждения

В Нью-Йорке десятки человек пострадали из-за крупной аварии с самолетом

Десятки человек пострадали из-за столкновения самолета с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка, сообщает The New York Post. Воздушное судно получило сильные повреждения.

Известно, что в аварию попал самолет авиакомпании Air Canada Express. Данные о жертвах не приводятся, на месте работают экстренные службы.

