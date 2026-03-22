Названа причина экстренного возвращения летевшего в Баку самолета «Аэрофлот» сообщил о возврате рейса Москва — Баку после столкновения с птицей

Самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Москва — Баку, вернулся в аэропорт вылета после столкновения с птицей, сообщили в авиакомпании. Командир воздушного судна принял решение о возврате в Шереметьево, посадка прошла в штатном режиме.

В соответствии с правилами обеспечения полетов командир воздушного судна рейса SU1854 Москва — Баку за 22 марта принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине столкновения воздушного судна с птицей после взлета, — говорится в сообщении.

Ранее три бортпроводницы были госпитализированы после того, как самолет Delta Air Lines, следовавший из Лос-Анджелеса в Сидней, попал в зону сильной турбулентности при заходе на посадку. По свидетельству пассажиров, лайнер резко тряхнуло, а стюардесс «подбросило в воздух», в результате чего несколько из них получили травмы.

Кроме того, в оперативных службах сообщили о падении легкомоторного самолета в подмосковной Коломне в районе улицы Кирова. По данным регионального МЧС, жертвами инцидента стали два человека. Сведения о пострадавших и причинах происшествия не уточняются.