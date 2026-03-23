В России будут маркировать новые переводы Ремарка и Сартра РИА Новости: в России будут маркировать книги Ремарка, Сартра и Стейнбека

Романы «Гэм» Эриха Марии Ремарка и «К востоку от Эдема» Джона Стейнбека, переведенные после 1990 года, будут маркировать, передает РИА Новости. Согласно Отраслевому перечню, это будет делаться в рамках закона против пропаганды наркотиков.

В материале уточняется, что с 1 марта вступили в силу изменения федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. На сайте Российского книжного союза (РКС) был размещен перечень книг, которые попадают под новые правила, среди них отмечены и современные произведения, например, Чака Паланика и Харуки Мураками, и относительно новые переводы классиков.

Ранее стало известно,что Александр Дюма признан самым читаемым французским писателем среди россиян, а его роман «Граф Монте-Кристо» возглавил рейтинг популярности с показателем 49,3%. Сам автор набрал 53,4% читательских предпочтений, значительно опередив других классиков.

Кроме того, в издательстве АСТ сообщили о прекращении продаж романа Владимира Сорокина «Голубое сало» в России из-за риска претензий со стороны правоохранительных органов. Скандальное произведение, впервые изданное в 1999 году, повествует о клонировании великих русских писателей для получения загадочной субстанции.