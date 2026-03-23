23 марта 2026 в 07:58

В России будут маркировать новые переводы Ремарка и Сартра

РИА Новости: в России будут маркировать книги Ремарка, Сартра и Стейнбека

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Романы «Гэм» Эриха Марии Ремарка и «К востоку от Эдема» Джона Стейнбека, переведенные после 1990 года, будут маркировать, передает РИА Новости. Согласно Отраслевому перечню, это будет делаться в рамках закона против пропаганды наркотиков.

В материале уточняется, что с 1 марта вступили в силу изменения федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. На сайте Российского книжного союза (РКС) был размещен перечень книг, которые попадают под новые правила, среди них отмечены и современные произведения, например, Чака Паланика и Харуки Мураками, и относительно новые переводы классиков.

Ранее стало известно,что Александр Дюма признан самым читаемым французским писателем среди россиян, а его роман «Граф Монте-Кристо» возглавил рейтинг популярности с показателем 49,3%. Сам автор набрал 53,4% читательских предпочтений, значительно опередив других классиков.

Кроме того, в издательстве АСТ сообщили о прекращении продаж романа Владимира Сорокина «Голубое сало» в России из-за риска претензий со стороны правоохранительных органов. Скандальное произведение, впервые изданное в 1999 году, повествует о клонировании великих русских писателей для получения загадочной субстанции.

книги
переводы
классика
маркировки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне массово начали выбирать один тип отдыха на майские праздники
Самолет столкнулся с пожарной машиной и получил сильные повреждения
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 марта: инфографика
Экс-сотрудник СБУ раскрыл маршрут, по которому наемники попадают на Украину
Назван радикальный сценарий обхода Евросоюзом позиции Венгрии по Украине
В Госдуме предложили важную инициативу для поддержки бойцов СВО
Мощная атака на Ленобласть и «майданы вдов»: новости СВО на утро 23 марта
Российские силы ПВО за ночь ликвидировали 249 украинских БПЛА
ВСУ пытались атаковать российский регион ночью с помощью 19 БПЛА
В Тверской области раскрыли масштабы разрушений после атаки ВСУ
Володин запустил обсуждение о бюрократической нагрузке на учителей
Марочко объяснил, почему мародерство ВСУ усиливается
Работа спецназа по защите Гладкова от атаки БПЛА попала на видео
Что известно о ситуации в Пулково на фоне атак ВСУ
Ученые раскрыли, где могут находиться инопланетяне
Составлены идеальные направления для краткосрочного отдыха в России
Место смертельного пожара в Москве попало на видео
«Фронт против зла»: в США выступили с неожиданным призывом о России
Что известно о недовольстве американских солдат из-за войны с Ираном
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

