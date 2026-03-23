Юрист рассказал, чего офисный сотрудник может потребовать от работодателя

Офисный сотрудник, имеющий проблемы со спиной, вправе потребовать от работодателя предоставить ему ортопедическое кресло, особенно если его работа связана с длительным сидением, заявил NEWS.ru юрист Михаил Пирогов. По его словам, вопрос обеспечения эргономичной рабочей среды регулируется законодательством об охране труда.

Сотрудник вправе обратиться к руководству с просьбой обеспечить его ортопедическим креслом, особенно если работа связана с длительным сидением и у него есть проблемы со спиной, включая боли или медицинские диагнозы, такие как грыжа. Обеспечения эргономичной рабочей среды регулируется и внутренними корпоративными нормами, и законодательством об охране труда. Если у сотрудника есть проблемы со спиной, он может получить заключение от врача, в котором будет рекомендовано использование кресла или других средств для снижения нагрузки. На этом основании сотрудник может обратиться к работодателю с просьбой обеспечить его таким оборудованием, — пояснил Пирогов.

Он отметил, что в крупных компаниях запрос обычно рассматривает отдел кадров или служба охраны труда. По его словам, если приобретение специализированного кресла невозможно сразу, стороны могут договориться о временных мерах, таких как подставки для ног или специальные подушки.

Многие организации имеют процедуры для рассмотрения запросов об обеспечивании ортопедическим креслом. Отдел кадров или служба охраны труда анализируют ситуацию и принимают такие решение. Если приобретение кресла невозможно сразу, можно рассмотреть временные меры: подставки под ноги, специальные подушки, возможность работы стоя с регулируемым столом, регулярные перерывы на разминку. Еще вариант — в крупных компаниях работодатель может организовать обучение сотрудников по правильной осанке, — резюмировал Пирогов.

