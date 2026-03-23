Юрист рассказал, чего офисный сотрудник может потребовать от работодателя

Юрист Пирогов: сотрудник вправе попросить у руководства ортопедическое кресло

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Офисный сотрудник, имеющий проблемы со спиной, вправе потребовать от работодателя предоставить ему ортопедическое кресло, особенно если его работа связана с длительным сидением, заявил NEWS.ru юрист Михаил Пирогов. По его словам, вопрос обеспечения эргономичной рабочей среды регулируется законодательством об охране труда.

Сотрудник вправе обратиться к руководству с просьбой обеспечить его ортопедическим креслом, особенно если работа связана с длительным сидением и у него есть проблемы со спиной, включая боли или медицинские диагнозы, такие как грыжа. Обеспечения эргономичной рабочей среды регулируется и внутренними корпоративными нормами, и законодательством об охране труда. Если у сотрудника есть проблемы со спиной, он может получить заключение от врача, в котором будет рекомендовано использование кресла или других средств для снижения нагрузки. На этом основании сотрудник может обратиться к работодателю с просьбой обеспечить его таким оборудованием, — пояснил Пирогов.

Он отметил, что в крупных компаниях запрос обычно рассматривает отдел кадров или служба охраны труда. По его словам, если приобретение специализированного кресла невозможно сразу, стороны могут договориться о временных мерах, таких как подставки для ног или специальные подушки.

Многие организации имеют процедуры для рассмотрения запросов об обеспечивании ортопедическим креслом. Отдел кадров или служба охраны труда анализируют ситуацию и принимают такие решение. Если приобретение кресла невозможно сразу, можно рассмотреть временные меры: подставки под ноги, специальные подушки, возможность работы стоя с регулируемым столом, регулярные перерывы на разминку. Еще вариант — в крупных компаниях работодатель может организовать обучение сотрудников по правильной осанке, — резюмировал Пирогов.

Ранее юрист Ольга Чирикова заявила, что работникам не нужно раскрывать начальству цель отгула, если он берется за уже отработанное время. По ее словам, любые расспросы руководителя о состоянии здоровья или диагнозе в такой ситуации являются неправомерными.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне массово начали выбирать один тип отдыха на майские праздники
Самолет столкнулся с пожарной машиной и получил сильные повреждения
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 марта: инфографика
Экс-сотрудник СБУ раскрыл маршрут, по которому наемники попадают на Украину
Назван радикальный сценарий обхода Евросоюзом позиции Венгрии по Украине
В Госдуме предложили важную инициативу для поддержки бойцов СВО
Мощная атака на Ленобласть и «майданы вдов»: новости СВО на утро 23 марта
В России будут маркировать новые переводы Ремарка и Сартра
Российские силы ПВО за ночь ликвидировали 249 украинских БПЛА
ВСУ пытались атаковать российский регион ночью с помощью 19 БПЛА
В Тверской области раскрыли масштабы разрушений после атаки ВСУ
Володин запустил обсуждение о бюрократической нагрузке на учителей
Марочко объяснил, почему мародерство ВСУ усиливается
Работа спецназа по защите Гладкова от атаки БПЛА попала на видео
Что известно о ситуации в Пулково на фоне атак ВСУ
Ученые раскрыли, где могут находиться инопланетяне
Составлены идеальные направления для краткосрочного отдыха в России
Место смертельного пожара в Москве попало на видео
«Фронт против зла»: в США выступили с неожиданным призывом о России
Что известно о недовольстве американских солдат из-за войны с Ираном
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

