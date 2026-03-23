Юрист ответил, положена ли компенсация за работу во время отпуска Юрист Русяев: сотрудник может потребовать компенсацию за работу во время отпуска

Работник имеет право на компенсацию за выполнение своих обязанностей в период отпуска, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. При этом, по его словам, сотрудник также может добиться начисления процентов за задержку причитающихся выплат.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по ТК РФ относится к времени отдыха. Это значит, что работник свободен от любых обязанностей. Роструд и Онлайнинспекция.рф неоднократно разъясняли одну и ту же мысль: отвечать на звонки и сообщения работодателя в отпуске сотрудник не обязан. Единственный законный способ вернуть человека из отпуска на работу — это процедура отзыва, и она требует письменного согласия самого работника. Если он отказался выходить, это не является нарушением трудовой дисциплины. Отдельной компенсации за сам факт звонков или сообщений от начальства во время отпуска в законе нет. Однако если отдых был фактически прерван и работа выполнялась, можно требовать оплату этих дней как рабочих, — пояснил Русяев.

Он отметил, что несовершеннолетних, беременных женщин и работников, занятых на вредных или опасных производствах, нельзя отзывать из отпуска. По словам юриста, если давление все же оказывается, самый надежный способ — один раз письменно зафиксировать свою позицию. Он уточнил, что достаточно отправить сообщение с указанием дат отпуска и подтверждением несогласия.

Также работник вправе претендовать на проценты за задержку выплат и на компенсацию морального вреда, если работодатель нарушил трудовые права. Есть одна тонкость, о которой мало кто задумывается. Если сотрудник сам вышел в офис или выполнил задачи из отпуска без приказа об отзыве и без заявления о переносе, суд может отказать в оплате этих дней. Судебная практика исходит из того, что добровольная явка без оформления не порождает обязанности работодателя платить. Для защиты своих прав стоит сохранять скриншоты переписки, записи звонков, календарные приглашения, файлы с правками и любые следы рабочих поручений, — добавил Русяев.

Ранее юрист Рината Шайдуллина заявила, что уведомление об увольнении должно быть оформлено в письменной форме. По ее словам, сообщения от начальства в мессенджерах не могут рассматриваться как официальные документы.