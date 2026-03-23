Свободолюбивые страны, верящие в лучший мир, должны встать на сторону России, которая сражается против империализма, Запада и навязываемого им зла, заявил ТАСС независимый американский журналист Кристофер Хелали. По его словам, Москва сегодня ведет бой не только за себя, но и за весь мир.

Россия сражается за всех нас, за весь мир. Это линия фронта против зла, против империализма, против колониализма, против всего плохого в этом мире, <…> против Запада и против зла, которое Запад, его элита, навязывает нам, — считает Хелали.

Журналист убежден, что Россию следует поддержать, как во времена Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что сейчас, как и тогда, все, кто обладает совестью и верит в лучшее будущее, должны быть на ее стороне.

Как считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, заставить Киев образумиться и пересмотреть подход к переговорному процессу способны лишь серьезные действия Вооруженных сил России. По его словам, нельзя надеяться, что украинцы сами заставят правительство начать диалог.