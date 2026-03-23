Ученые раскрыли, где могут находиться инопланетяне

Порядка 45 планет могут обладать идеальными условиями для внеземной разумной жизни, следует из исследования экспертов из Института Карла Сагана при Корнельском университете. Ученые пришли к выводу, что один из ближайших миров — Проксима Центавра b на расстоянии примерно 4,2 световых лет, как указано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Наш анализ показывает наличие 45 каменистых миров в эмпирической зоне обитаемости и 24 — в более узкой трехмерной зоне обитаемости, — сказано в исследовании.

При этом, отметили специалисты, все эти планеты находятся настолько далеко от Земли, что на данном этапе человечество не может добраться туда и подтвердить свои теории.

Ранее бывший президент США Барак Обама впервые публично заявил о своей вере в существование внеземных цивилизаций. По его мнению, инопланетяне реальны, однако он за время своего правления так и не получил неопровержимых доказательств.

После этого действующий президент США Дональд Трамп пообещал опубликовать информацию Пентагона о внеземной жизни и НЛО. Он пояснил, что наблюдает огромный интерес со стороны общества к этому вопросу.