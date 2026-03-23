23 марта 2026 в 07:33

Работа спецназа по защите Гладкова от атаки БПЛА попала на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале видео с работой спецназа, который защитил его от атаки БПЛА во время его визита в село Смородино. Дрон атаковал главу региона, когда тот встречался с местными жителями.

Судя по видео, работу по уничтожению беспилотника координировали сотрудники Росгвардии. Губернатор успел укрыться в Доме культуры. После обнаружения БПЛА слышится стрельба, а затем команда «Отбой».

В воздухе детонация. Нормально, — сказал один из спецназовцев.

Ранее Гладков сообщал, что при ударе двух беспилотников ВСУ по городу Короче пострадали пять человек, включая четверых детей. Раненые отказались от госпитализации, врачи оказали им помощь на месте. Сам социальный объект получил повреждения в виде выбитого окна и посеченного фасада.

Позже Гладков рассказал, что житель Белгородской области погиб при атаке Вооруженных сил Украины. Противник ударил FPV-дроном по автомобилю в городе Грайвороне. Травмы оказались несовместимы с жизнью — мужчина умер на месте.

