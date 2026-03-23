Россиянам рассказали, когда их ждут длинные выходные

Покровская: россиянам предстоят длинные выходные в начале мая

Россиян в начале мая ожидают два периода длинных выходных, сообщила РИА Новости ассистент кафедры гражданского права и процесса и международного права юридического института РУДН Анна Покровская. По ее словам, каждый будет насчитывать по три свободных дня в связи с государственными праздниками.

Уже с 1 по 3 мая вся страна будет отмечать Праздник Весны и Труда, что дарит сразу три нерабочих дня подряд, — отметила она.

Ранее сообщалось, что короткая четырехдневная рабочая неделя ждет россиян в июне с 8-го по 11-е число. Как пояснил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, эти дни стоят в календаре перед длинными выходными в честь Дня России.

До этого Нилов предложил навсегда сделать 31 декабря выходным днем и закрепить это в Трудовом кодексе. Депутат напомнил, что в 2019 и 2020 годах этот день был рабочим, что создавало «предновогоднюю календарную вакханалию». В последующие годы ситуация улучшилась благодаря правительственным решениям, уточнил он.

выходные
праздники
работа
май
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

