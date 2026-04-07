В Госдуме ответили, сколько выходных ждет россиян в мае Депутат Чаплин: россиян в мае ждет 12 выходных

Россиян в мае ждет 12 выходных и 19 рабочих дней, рассказал RT депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он отметил, что в этом месяце будет два праздничных периода.

Первые майские приурочены к Празднику весны и труда, 1 Мая. В этом году 1 Мая выпадает на пятницу, поэтому отдыхаем три дня подряд: с 1 по 3 мая (пятница, суббота, воскресенье). Четверг, 30 апреля, — предпраздничный день, рабочий день сокращается на один час, — рассказал Чаплин.

Депутат объяснил, что второй праздничный период будет связан с празднованием Дня Победы 9 мая. Он переносится на ближайший рабочий день — понедельник, 11 мая, таким образом, россияне будут отдыхать 9, 10 и 11 мая.

Ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что в 2026 году россиянам, работающим по пятидневной неделе, не предстоит работать шесть дней подряд. По его словам, производственный календарь не предусматривает таких серий рабочих дней.