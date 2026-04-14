Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 15 апреля 2026 года

Наступило 15 апреля 2026 года. В этот день чтут мировое культурное достояние, чествуют мужчин без растительности на голове и поедают фастфуд. Какие еще праздники и памятные даты выпадают на 15 апреля и кого стоит поздравить с днем ангела — узнайте из нашей статьи.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

15 апреля в России ежегодно празднуют День специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). История этой профессии берет начало в русско-японскую войну — именно тогда связисты Российской империи впервые нарушили вражескую коммуникацию. За прошедшие без малого полторы сотни лет оборудование РЭБ изменилось, теперь используются куда более передовые и высокоточные комплексы. Притом задействуют их не только в ходе военных действий, но и в мирной жизни — скажем, для охраны АЭС, исключения помех на важных переговорах глав государств или во время таких грандиозных мероприятий, как Олимпиада.

По всей планете 15 апреля отмечается Международный день культуры. Его основателем выступил живописец Николай Рерих. Праздник призван напомнить о подлинных мировых богатствах человечества и вдохновить на создание того, что украсит и улучшит окружающий мир. В этот день во множестве стран организуют выставки, концерты и лекции, посвященные национальной культуре.

15 апреля Международный день культуры. Картина Николая Рериха «Помни!» Фото: Global Look Press

Необычные праздники и памятные события 15 апреля

Сегодня у части сильной половины человечества имеется нестандартный повод для веселья — 15 апреля празднуется День лысых мужчин. Согласно статистическим данным, с выпадением волос сталкиваются свыше 50% жителей России старше 50 лет. Однако не стоит тревожиться о том, что облысение может лишить мужчину притягательности. Доказательством тому великое множество известных актеров или певцов, лишившихся шевелюры, которых регулярно осаждают армии поклонниц.

Еще один необычный праздник сегодня — День «Макдоналдса». Именно 15 апреля 1955 года распахнул двери первый ресторан известной на весь мир сети. И пусть в России его сменил бренд «Вкусно — и точка», все равно сегодня есть веская причина вспомнить прошлое, воскресить в памяти Роналда Макдоналда, заказать чизбургер, картофель фри и кисло-сладкий соус.

Есть и другие необычные праздники, которые отмечают 15 апреля:

День кочегара;

День путешествий налегке;

Всемирный день без мобильной связи;

День микроволонтерства;

День нытиков.

15 апреля 1955 года открылся первый ресторан «Макдоналдс» Фото: David Wimsett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Памятные даты и события: что произошло 15 апреля?

Давайте вспомним, какие памятные годовщины приходятся на 15 апреля в России и мире.

В 1896 году в Афинах состоялись первые в новейшей истории Олимпийские игры. Участвовали представители 14 государств. Атлеты мерились силами в девяти дисциплинах. Отметим, что женщин до участия в Играх не допустили.

В 1924 году в Соединенных Штатах выпустили первый атлас автомобильных дорог. В ту пору аналогичных картографических изданий на планете еще не было.

В 1951 году в Британии устроили первый на планете конкурс красоты под названием «Мисс мира». Первоначально задумывалось лишь дефиле привлекательных девушек в купальных костюмах, но впоследствии для участниц ввели творческие и иные испытания.

В 2019 году в этот день начался пожар в соборе Парижской Богоматери. Кровля и шпиль всемирно известного сооружения обрушились. Властям потребовалось провести полномасштабное восстановление католического храма.

Пожар в соборе Парижской Богоматери. 15 апреля 2019 года Фото: Nicolas Liponne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Этот день в истории: кто родился и кто умер 15 апреля?

В этот день появились на свет:

1452 год — итальянский живописец, ученый и скульптор Леонардо да Винчи. Кисти мастера принадлежит «Мона Лиза», известная также как «Джоконда». Сегодня, чтобы полюбоваться на таинственную улыбку героини полотна, в Лувре выстраиваются длинные очереди туристов.

1886 год — стихотворец, прозаик и переводчик Николай Гумилев. Являлся одним из родоначальников акмеизма — поэтического течения с предметными образами и точными словами.

1894 год — первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. В его правление кукуруза сделалась царицей полей и были построены привычные нам панельные и кирпичные многоквартирные дома.

1912 год — основатель КНДР Ким Ир Сен. При нем в государстве была установлена тоталитарная социалистическая диктатура персонального типа с жестким плановым хозяйством.

15 апреля 1912 года родился основатель КНДР Ким Ир Сен. Фото: Kcna/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В этот день мир покинули:

1764 год — лицедей и театральный постановщик Федор Волков. Выступал на сцене придворного театра императрицы Елизаветы Петровны и учредил в Ярославле первое в России профессиональное театральное заведение.

1865 год — 16-й американский президент Авраам Линкольн. Почитается как национальный герой. В период его правления в стране было окончательно упразднено рабство.

1980 год — французский мыслитель и литератор Жан-Поль Сартр. Наиболее известные труды — «Экзистенциализм — это гуманизм» и «Тошнота».

2012 год — отечественный актер Александр Пороховщиков. Прославился ролями в картинах «Гори, гори, моя звезда», «С любимыми не расставайтесь», а также сериалах «Дальнобойщики» и «Кадетство».

Именины и дни ангела 15 апреля: кого не забыть поздравить?

Не забудьте нынче отправить поздравления с днем ангела Амфиану, Едесию, Поликарпу, Титу, Василию, Вацлаву и Цезарю.

Ранее мы рассказывали, как эффективно и быстро избавиться от пыли в доме.