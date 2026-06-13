14 июня — День всех святых: история и значение праздника

В православной традиции есть день, когда поминают всех святых, когда-либо живших на нашей земле. Он называется Собором всех святых, в земле Русской просиявших. Праздник переходящий. В 2026 году он выпадает на 14 июня — второе воскресенье после Троицы.

История установления праздника в Русской православной церкви

История этого торжества начинается в XVI веке. В 1547 и 1549 годах митрополит Московский Макарий собрал два Собора, на которых к общецерковному почитанию причислили множество местных святых. Тогда же инок Григорий из Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале написал первую службу под названием «новым российским чудотворцам».

Праздник хотели проводить 17 июля. Однако со временем, после реформ патриарха Никона и в синодальный период (XVIII–XIX века), о нем забыли. Возродили торжество в переломные годы. Поместный Собор 1917–1918 годов, заседавший на фоне революционных событий, принял решение вернуть празднование. Идею предложил профессор Борис Александрович Тураев. День решили отмечать в первое воскресенье Петрова поста. Окончательно современный порядок закрепился после 1946 года, когда службу отредактировали, а праздник перенесли на второе воскресенье после Пятидесятницы.

Кто входит в Собор русских святых: от князей до новомучеников

В Собор русских святых входят угодники Божии самых разных эпох и сословий. Здесь и благоверные князья, которые защищали веру и Отечество: Борис и Глеб, Александр Невский, равноапостольные Ольга и Владимир. Здесь и преподобные отцы и матери: Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Серафим Вырицкий. И святители, такие как Филипп Московский и Лука (Войно-Ясенецкий), праведные миряне: Ксения Петербургская, Иоанн Кронштадтский. И наконец — новомученики и исповедники XX века, пострадавшие за веру в годы гонений. Этот список не закрыт: Церковь продолжает открывать имена новых святых.

Такое разнообразие не случайность. Оно показывает, что святость доступна каждому. Важен не титул или богатство, а искреннее стремление к Богу, любовь к ближним и готовность жертвовать собой.

Духовный смысл празднования всех святых русских

Зачем нужен День всех святых? Он словно подводит итог многовековой истории христианства на Руси. Русские святые — заступники и молитвенники перед Господом. Праздник также напоминает о единстве Святой Руси. Святые из разных веков, разных княжеств и городов собираются вместе, чтобы прославить Бога и молиться о нас.

Кто входит в Собор русских святых: от князей до новомучеников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Традиции и богослужения в этот день

Церковное торжество начинается накануне вечером. Совершается всенощное бдение с литией и освящением хлебов, пшеницы, вина и елея. Утром — Божественная литургия. В некоторых епархиях проходят крестные ходы.

В народной среде этот день иногда связывали с окончанием весенних полевых работ. Считалось, что роса в День всех святых обладает целебной силой. Принято было помогать нуждающимся. Церковь не устанавливает особых запретов, но поскольку праздник приходится на воскресенье и на Петров пост, верующим советуют посвятить его молитве, участию в богослужении, добрым делам. Лучше отложить тяжелую физическую работу, сквернословие и шумные развлечения.

О чем молятся русским святым

К русским святым приходят с разными молитвами. Чаще всего просят о заступничестве за Россию: об укреплении веры, о мире, о защите от врагов и смут. Молятся и о помощи в повседневных нуждах.

Святителю Николаю Чудотворцу — о путешествующих;

Преподобному Сергию Радонежскому — об успехах в учении;

Блаженной Матроне Московской — об исцелении;

Святому праведному Иоанну Кронштадтскому — об укреплении в вере;

Святым Петру и Февронии Муромским — о семейном благополучии.

К новомученикам обращаются с просьбой даровать стойкость в испытаниях и не отступить от веры.

История хранит одно горькое совпадение. Ровно 22 июня 1941 года, в День всех святых, в земле Русской просиявших, началась Великая Отечественная война. Это напоминание о том, что в самые суровые времена вера и память о небесных покровителях помогали нашему народу выстоять. Святые, прославленные до войны, и те, кто только предстоял в лике новомучеников, стали невидимыми соучастниками той борьбы.

Что важно помнить в 2026 году

В 2026 году Собор всех святых, в земле Русской просиявших, приходится на 14 июня. Это воскресенье, а также конец первой седмицы Петрова поста (он длится от недели Всех святых до праздника святых апостолов Петра и Павла). Верующим стоит заранее уточнить расписание богослужений в своем храме.

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