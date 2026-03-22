Этот постный манник с яблоками — гениальная простота для идеального перекуса. Сочный, ароматный, без яиц и молока

Всего 20 минут на подготовку и один простой шаг — смешать все ингредиенты. Пока духовка разогревается, манка успевает набухнуть в яблочном соке, гарантируя идеальную структуру выпечки без лишних хлопот.

Что понадобится

Яблоки — 400 г, лимон — 1 шт., сахар — 100 г, ванильный сахар — 1 ч. л., манная крупа — 150 г, мука — 100 г, разрыхлитель — 1 ч. л., растительное масло — 1 ст. л., корица молотая — 0.5 ч. л., сахарная пудра — для подачи (по желанию).

Как я его готовлю

Тщательно моем лимон и обдаем кипятком. Снимаем цедру, используя мелкую терку, избегая белой части. Немытые яблоки (кожицу не счищаем) натираем на крупной терке в миску. Сразу сбрызгиваем их соком половины лимона, чтобы масса не потемнела.

Добавляем цедру, оба вида сахара и перемешиваем. В отдельной емкости соединяем манку, просеянную муку и разрыхлитель. Сухую смесь вводим в яблочную, тщательно вымешиваем до однородности и оставляем на 20 минут при комнатной температуре — за это время манка впитает яблочный сок.

Духовку разогреваем до 190 °C. Форму для выпечки (диаметром около 20 см) застилаем пергаментом и слегка смазываем растительным маслом. Выкладываем тесто, разравниваем лопаткой и отправляем в духовку на 30–40 минут до золотистой корочки и сухой зубочистки.

Даем пирогу полностью остыть в форме на решетке, после чего перекладываем на блюдо.

