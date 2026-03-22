Бабушкин рецепт сытного ужина: быстрый картофельный пирог с сыром и зеленью

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот пирог — настоящее спасение, когда хочется домашней выпечки, но нет желания возиться со сложным тестом. Блюдо получается настолько сытным и ароматным, что его смело можно подавать как самостоятельный ужин.

Возьмите 800 г картофеля, очистите его и отварите в подсоленной воде до готовности. Пока картошка варится, мелко нарежьте 1 большую луковицу и обжарьте ее на сковороде с 30 г сливочного масла до мягкости и золотистого цвета. Горячий картофель разомните в пюре, добавьте обжаренный лук, 2 куриных яйца и 150 г натертого на крупной терке сыра. Всыпьте 100 г просеянной муки и 1 ч. л. разрыхлителя, чтобы пирог получился воздушным. Хорошенько перемешайте массу и добавьте большой пучок мелко порубленного укропа.

Смажьте форму для запекания маслом и присыпьте панировочными сухарями. Выложите картофельное тесто, разровняйте поверхность ложкой и смажьте сверху 2 ст. л. жирной сметаны — это обеспечит ту самую румяную корочку. Отправляйте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут. Пирог должен заметно подняться и стать ярко-золотистым. Дайте ему постоять в форме 10 минут после выпечки, чтобы структура стабилизировалась, и нарезайте на аппетитные порционные куски.

  • Совет: если вы хотите сделать вкус пирога более пикантным, добавьте в тесто горсть мелко нарезанного копченого бекона или немного сушеного чеснока.

Пастуший пирог с мясным фаршем — сытный картофельная запеканка по рецепту из Англии.

Анастасия Фомина
А. Фомина
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

