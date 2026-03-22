22 марта 2026 в 13:36

Суда для речного такси начали тестировать в российском регионе

Ходовые испытания судов для речного такси начались в Саратовской области

В Саратовской области начались ходовые испытания судов, которые будут работать в формате речного такси, написал в Telegram-канале глава региона Роман Бусаргин. Специалисты проверяют узлы и агрегаты, навигационное оборудование и системы безопасности в реальных условиях. Ожидается, что суда прибудут в регион уже в текущем навигационном сезоне.

Речное такси будет курсировать между набережной Саратова и селом Сабуровка, где расположен аэропорт «Гагарин». Протяженность нового маршрута составит около 28 километров.

Такси возродили спустя 30 лет по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина. Благодаря его поддержке для региона приобретены пять судов на подводных крыльях «Валдай». В дальнейшем саратовский речной флот пополнит скоростной «Метеор», названный в честь академика Николая Вавилова.

