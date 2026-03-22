22 марта 2026 в 13:39

«Как им удалось?»: мощная атака Ирана напугала британцев

The Telegraph: иранские ракеты могут долететь до Лондона

Удары по британской военной базе в Индийском океане, которую используют Военно-воздушные силы США, показали, что иранские ракеты способны достичь Лондона, пишет британская газета The Telegraph. В материале издания отмечается, что разворот пусковых установок на 180 градусов сделал бы столицу Великобритании уязвимой.

Как им удалось нанести удар на такое расстояние? Что еще важнее — если эти же пусковые установки развернуть на 180 градусов, Лондон мог бы оказаться в зоне досягаемости, — отметили журналисты.

Ранее журналисты сообщили, что Иран впервые осуществил ракетный удар по военной базе США Диего-Гарсия в Индийском океане, удаленной от иранского побережья на 3,5–4 тыс. километров. По информации СМИ, данный пуск стал самым дальним в истории иранских ракетных вооружений. Как уточнили представители американской администрации, по объекту, находящемуся в совместном ведении США и Великобритании, были выпущены две баллистические ракеты средней дальности.

Кроме того, Иран осуществил четыре пуска ракет по израильской территории. Все снаряды были направлены в сторону южных районов еврейского государства. Детали о целях атак не разглашаются. Официальные лица Израиля пока не высказывались по поводу инцидента.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

