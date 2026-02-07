Пастуший пирог, или картофельная запеканка с фаршем, — блюдо для сытного семейного ужина, которое готовится из простых ингредиентов.

При запекании верхний слой пюре слегка подрумянивается, образуя аппетитную корочку, а внутри остается нежным и воздушным. Нижний слой из фарша с луком, горошком и томатной пастой томится в собственном соку, становясь очень ароматным.

Для приготовления вам понадобится: для пюре — 1 кг картофеля, 50 мл молока, 50 г сливочного масла, соль; для начинки — 500 г мясного фарша, 1–2 луковицы, 200 г консервированного горошка, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец, растительное масло. Из картофеля приготовьте нежное пюре с молоком и маслом, посолите. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавьте фарш, разбивая комки, и обжаривайте до изменения цвета. Посолите, поперчите. Добавьте томатную пасту, перемешайте и прогрейте 2–3 минуты. Влейте немного воды (50–100 мл) и потушите фарш под крышкой 10 минут. В конце добавьте горошек, перемешайте. Разогрейте духовку до 190 °C. В форму для запекания выложите мясную начинку, разровняйте. Сверху распределите картофельное пюре. Запекайте 25–30 минут до золотистой корочки на пюре. Дайте немного остыть перед подачей.

Ранее стало известно, как приготовить жаркое в сковороде — тут и мясо, и гарнир, и подлива.