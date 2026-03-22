Коммунальщики спасли Хабаровск от ледяной угрозы

Авария на тепломагистрали ТМ-32 в Хабаровске полностью устранена, и подача горячей воды и тепла в дома и объекты скоро возобновится, сообщили в региональном Министерстве энергетики. Там отметили, что сотрудники АО «ДГК» («Хабаровские тепловые сети») полностью ликвидировали повреждение трубопровода и приступили к заполнению магистрали теплоносителем.

Как только будут достигнуты необходимые параметры, начнется поэтапное восстановление горячего водоснабжения и отопления в Железнодорожном, Кировском и Центральном районах города. На месте происшествия продолжает работу оперативный штаб. Министр энергетики Хабаровского края лично контролирует процесс заполнения системы и подключения абонентов.

Ранее в управлении МЧС России сообщили, что в Новосибирске из-за аварии на теплосетях без отопления остались десятки жилых домов. В ведомстве уточнили, что причиной стал дефект трубопровода, из-за которого 58 многоквартирных домов лишились тепла. На месте прорыва оперативно начали работу аварийно-восстановительные бригады.

До этого в Ростове-на-Дону жители района Вертолетное поле на протяжении дня оставались без электричества и горячей воды. Коммунальные службы изначально не называли сроки восстановления. Жители обратились в диспетчерскую сетевой компании «Тесла», где им сообщили об отключении четырех подстанций.