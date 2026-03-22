Россиянка наказала мебельщиков на 1 млн рублей за игнорирование

Жительница Подмосковья отсудила у производителя 1 млн руб. за бракованный диван

Жительница Подмосковья отсудила у мебельной компании 1 млн рублей за бракованный диван, сообщает Telegram-канал Baza. При этом изначально сумма претензии была ниже, но производители не реагировали на решение суда, и женщина снова обратилась с иском.

Светлана заказала современный раскладной диван, выбрав для обивки ткань Cartier Beige, а для декоративных вставок на подлокотниках — оттенок «матовый орех». За мебель она заплатила более 180 тыс. рублей. Однако после сборки выяснилось, что на диване есть царапина, а цвет подлокотников не соответствует заказу. После отказа исправить ситуацию она обратилась в суд.

Суд обязал производителя устранить недостатки, а также выплатить покупательнице неустойку в размере 431 тыс. рублей, штраф 22 тыс. и компенсацию 15 тыс. рублей. Несмотря на решение суда, компания не предприняла никаких действий. Тогда женщина снова обратилась в Московский областной суд, потребовав увеличить сумму неустойки и штрафа. Иск почти на 1 млн рублей удовлетворили.

