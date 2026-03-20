Картофельные пышки превращаются в воздушные пирожки во время жарки: подсели на них всей семьей

Картофельные пышки — это необычная и невероятно вкусная выпечка, которая объединяет в себе нежность картофельного пюре, воздушность дрожжевого теста и аромат свежей зелени.

Во время жарки они превращаются в воздушные пирожки прямо на глазах. Подсели на эту вкуснятину всей семьей!

Для приготовления понадобится: 500 г картофеля, 2 стакана муки, 1 стакан теплой воды, 1 яйцо, 1 ч. л. сухих дрожжей, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли, пучок зелени (укроп, петрушка), растительное масло для жарки.

Рецепт: картофель отварите до готовности и разомните в пюре, дайте остыть. В теплой воде растворите дрожжи и сахар, оставьте на 10 минут. В картофельное пюре добавьте яйцо, соль, зелень, дрожжевую смесь и тщательно перемешайте. Постепенно всыпайте муку и замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 40 минут.

Подошедшее тесто раскатайте в круглый пласт толщиной около 1 см. Нарежьте его на треугольники, как пиццу. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте кусочки с двух сторон до золотистой румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить творожные булочки с сахарной посыпкой.