Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 20:00

Картофельные пышки превращаются в воздушные пирожки во время жарки: подсели на них всей семьей

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Картофельные пышки — это необычная и невероятно вкусная выпечка, которая объединяет в себе нежность картофельного пюре, воздушность дрожжевого теста и аромат свежей зелени.

Во время жарки они превращаются в воздушные пирожки прямо на глазах. Подсели на эту вкуснятину всей семьей!

Для приготовления понадобится: 500 г картофеля, 2 стакана муки, 1 стакан теплой воды, 1 яйцо, 1 ч. л. сухих дрожжей, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли, пучок зелени (укроп, петрушка), растительное масло для жарки.

Рецепт: картофель отварите до готовности и разомните в пюре, дайте остыть. В теплой воде растворите дрожжи и сахар, оставьте на 10 минут. В картофельное пюре добавьте яйцо, соль, зелень, дрожжевую смесь и тщательно перемешайте. Постепенно всыпайте муку и замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 40 минут.

Подошедшее тесто раскатайте в круглый пласт толщиной около 1 см. Нарежьте его на треугольники, как пиццу. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте кусочки с двух сторон до золотистой румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить творожные булочки с сахарной посыпкой.

Проверено редакцией
Общество
пышки
рецепты
картошка
пирожки
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известные подробности последствий крушения самолета в Коломне
Стало известно, что ЕС может отложить отказ от российской нефти
КСИР отчитался о новой волне ударов по Израилю
Средства ПВО уничтожили почти сотню дронов ВСУ за шесть часов
ПВО отразила новую атаку дронов на Москву
В Петербурге задержали девушку за подстрекательство к убийству
Захарова ответила фон дер Ляйен цитатой Цветаевой
Дмитриев ответил на публикацию о предложении России США по разведданным
ВСУ атаковали российский регион с помощью БПЛА
Молдавский парламент принял решение по соглашению о создании СНГ
«Чрезвычайные изменения»: в ЕС забили тревогу из-за численности украинцев
Telegram перестал работать еще в нескольких российских регионах
Израиль чуть не лишился Стены Плача из-за иранской ракеты
Путин поздравил военных 60-й бригады и 127-й дивизии с новыми званиями
Трамп рассказал, почему США не могут уйти из Ирана
Американский хостинг-гигант уходит из России
Электричество отключат по всей Украине
«Пиар-цели»: Трамп высмеял Украину после слов о помощи с Ираном
Захарова обвинила Киев в снабжении нелегальных рынков вооружений
УПЦ, предательство, анафема: как Филарет стал профессиональным раскольником
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.