22 марта 2026 в 13:15

Два здания обрушились на людей в Стамбуле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Два малоэтажных здания обрушились в районе Фатих в Стамбуле, сообщает телеканал TRT. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Возможной причиной обрушения называют взрыв бытового газа.

На месте работают медики и спасатели. Им удалось извлечь из-под завалов трех человек, поиски еще двоих продолжаются. В работах используется тяжелая техника и специализированное оборудование, однако из-за рисков в этом районе операции проводятся с осторожностью.

Ранее в Хабаровске пол деформировался и обрушился под ногами посетителей торгового центра «Броско Молл». По словам очевидцев, все случилось внезапно: керамогранит вздулся и раскололся, шум от этого был очень сильным. Работники ТЦ оперативно огородили опасную территорию.

В Юрге в Кемеровской области до этого рухнула крыша действующего склада Wildberries, который открылся недавно. По данным источника в экстренных службах, авария произошла в зоне разгрузки. В результате обрушения пострадали по меньшей мере несколько человек. При этом помощь спасателей не потребовалась.

Турция
Стамбул
обрушения
завалы
пострадавшие
газ
Москва

Россия

Общество

