23 марта 2026 в 06:30

Экс-сотрудника Минэкономразвития могут приговорить к 13 годам

Экс-сотрудника Минэкономразвития Шестакова могут приговорить к 13 годам

Гособвинение просит Пресненский суд Москвы приговорить бывшего первого заместителя руководителя ФКУ «Центр поддержки» при Минэкономразвития РФ Андрея Шестакова к 13 годам колонии, заявил ТАСС его адвокат Артем Белов. По его словам, мужчину обвиняют в получении 3 млн рублей взятки и финансовых махинациях на общую сумму в 25 млн рублей, сам он вину не признал.

Прокурор просит суд признать Шестакова виновным по всем инкриминируемым ему эпизодам и назначить 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Еще прокурор просит взыскать 25 млн рублей ущерба и 3 млн рублей, полученных в качестве взятки, в доход государства, — отметил адвокат.

Ранее стало известно, что бывший начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов не признал вину в получении взятки в размере свыше 80 млн рублей. Предприниматель Лева Мартиросян, который проходит по делу как обвиняемый в даче особо крупной взятки, также отрицал свою причастность к преступлению.

Тем временем временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил об отстранении от должности главы Осташковского городского округа Алексея Титова. Причиной кадрового решения стало задержание политика по подозрению в совершении коррупционного преступления.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

