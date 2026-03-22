Этот крестьянский суп — мое спасение, когда нужна сытная еда без лишних хлопот. Ароматный бульон без зажарки, словно из русской печи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Этот рецепт — словно путешествие во времени. Бульон, томящийся без крышки, пшено и овощи, отправленные в кастрюлю без предварительной обжарки, — так готовили в печи, создавая чистый, диетический и невероятно душистый суп.

Что понадобится

Курица (суповая) — 1 шт. (около 1,5 кг), вода — 3 л, лук репчатый — 1 шт., пшено — 100 г, картофель — 3–4 шт. (около 400 г), морковь — 1 шт. (около 150 г), соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, петрушка свежая — 5–7 веточек.

Как я его готовлю

Сначала готовим наваристый бульон. Тщательно промытую куриную тушку помещаем в кастрюлю, заливаем холодной водой и ставим на средний огонь. После закипания снимаем пену, убавляем нагрев до минимума и варим бульон без крышки ровно 1 час.

Аккуратно извлекаем курицу, даем ей немного остыть и отделяем мякоть от костей. Костяк возвращаем в бульон, добавляем туда же целую, тщательно вымытую, но неочищенную луковицу для цвета и аромата и продолжаем варить еще 30 минут. Полученный бульон процеживаем через частое сито.

Пшено несколько раз промываем в теплой воде до прозрачности стекающей воды, затем заливаем чистой водой и оставляем на 15 минут.

Процеженный бульон снова ставим на огонь, доводим до кипения, слегка подсаливаем и закладываем подготовленное пшено. Варим крупу на слабом огне 20 минут.

Пока варится пшено, очищаем картофель и морковь. Картофель нарезаем средними ломтиками, морковь — тонкими кружочками или полукружьями. Добавляем овощи в кастрюлю с бульоном и пшеном и готовим еще 15 минут, до мягкости картофеля.

Заправляем суп солью и перцем по вкусу, вводим в него нарезанную или разобранную на волокна куриную мякоть и прогреваем все вместе 2–3 минуты.

Снимаем кастрюлю с огня, добавляем мелко порубленную петрушку, накрываем крышкой и даем супу настояться 10–15 минут для раскрытия ароматов.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
