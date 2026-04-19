Ростбиф в аэрогриле: сочный стейк-хаус дома за час. Руководство по идеальной прожарке без секретов

Аэрогриль совершил революцию в домашнем приготовлении мяса, и ростбиф — лучшее тому доказательство. Следуйте простым правилам — и ваш аэрогриль выдаст безукоризненный результат.

Что понадобится

Говядина (толстый край, вырезка или верхняя часть бедра) — 1–1,2 кг, оливковое масло — 2 ст. л., соль — 1,5 ч. л., черный перец свежемолотый — 1 ч. л., тимьян сушеный — 1 ч. л., розмарин сушеный — 1 ч. л., чесночный порошок — 1 ч. л. Для соуса: сметана — 150 г, майонез — 100 г, хрен тертый (готовый) — 2–3 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л., зеленый лук — 3–4 шт., соль, перец по вкусу.

Как готовить

Мясо за час достаю из холодильника, обсушиваю. Специи смешиваю. Говядину смазываю маслом, натираю специями. Аэрогриль разогреваю до 200 °C.

Жарю 5–10 минут до корочки, затем снижаю до 180 °C и жарю 25–30 минут. Контролирую температуру — 53–55 °C в толще мяса.

Накрываю фольгой, даю отдохнуть 15–20 минут. Для соуса смешиваю сметану, майонез, хрен, лимонный сок, зеленый лук, соль, перец. Нарезаю ростбиф поперек волокон.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.