22 марта 2026 в 17:23

Этот слоеный пирог с капустой — настоящее открытие для постного стола. Покоряет даже искушенных гурманов

Фото: D-NEWS.ru
Магия этого рецепта — в контрасте. Тончайшие, воздушные слои теста, достигаемые многократным раскатыванием и охлаждением, создают хрустящую основу. А начинка из тонко нашинкованной капусты, томленной в растительном молоке со специями, остается удивительно сочной и нежной.

Что понадобится

Для теста: мука в/с — 250 г, соль — 1/2 ч. л., вода — 130 мл, маргарин для слоеного теста (жирность 75-80%) — 180 г.

Для начинки: белокочанная капуста — 300 г (чистый вес), соевое молоко — 150 мл, лавровый лист — 1/2 шт., семена фенхеля — 1 ч. л., сушеный розмарин — 1/2 ч. л., молотый черный перец — 1/2 ч. л., соль — 1 ч. л. или по вкусу.

Как я его готовлю

Приготовление начинаю с теста. Просеиваю муку с солью, делаю в горке углубление и тонкой струйкой вливаю воду. Быстро замешиваю однородное, немного тугое тесто, формирую из него шар, заворачиваю в пленку и убираю в холодильник на 45 минут.

Тем временем подготавливаю маргарин: 150 г оставляю при комнатной температуре для размягчения, а 30 г растапливаю.

Охлажденное тесто раскатываю в пласт, в центр кладу размягченный маргарин и закрываю его краями теста, как конвертом. Аккуратно, движениями от себя, раскатываю в прямоугольник, складываю втрое, поворачиваю на 90 градусов и снова раскатываю.

После второго складывания убираю тесто в холодильник на час. Эту процедуру (раскатать — сложить — охладить) повторяю еще два раза. Для начинки тонко шинкую капусту, перетираю ее с солью, чтобы дала сок.

В ступке растираю лавровый лист с фенхелем, розмарином и черным перцем, добавляю эту смесь к капусте и перемешиваю.

Готовое тесто раскатываю по размеру формы с высокими бортиками, перекладываю, накалываю вилкой. Слив с капусты лишний сок, выкладываю ее в форму, разравниваю и заливаю соевым молоком так, чтобы оно почти покрывало начинку. Края теста аккуратно подворачиваю на капусту.

Выпекаю пирог в разогретой до 180°C духовке около 40-50 минут до золотистого цвета теста и мягкости капусты.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

Проверено редакцией
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Дмитрий Демичев
