Этот мясной пирог из слоеного теста — идеальный спутник для пикника и праздничного стола! Больше никакой пиццы

Этот пирог — воплощение домашнего уюта и щедрого застолья. Аромат томленого мяса с луком и пряным кетчупом, заключенный в золотистое слоеное тесто, создает ту самую атмосферу праздника, ради которой стоит повозиться на кухне.

Что понадобится

Слоеное тесто (пласт) — 1 упаковка (около 500 г), фарш мясной (свино-говяжий) — 500 г, лук репчатый — 2 шт. (средние), яйца — 2 шт., кетчуп шашлычный — 3 ст. л., кетчуп томатный — 2 ст. л., масло растительное — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как я его готовлю

Лук мелко нарезаю и пассерую на разогретом растительном масле до легкой прозрачности. Добавляю мясной фарш и обжариваю вместе с луком около 7-10 минут, пока фарш не побелеет и не разойдется на крупинки.

Ввожу шашлычный кетчуп, соль и перец, хорошо перемешиваю и снимаю с огня. Даю начинке полностью остыть, после чего вмешиваю одно сырое яйцо — оно свяжет массу.

Пласт слоеного теста раскатываю (если необходимо) и вырезаю из него круг по размеру формы для выпечки (диаметром примерно 24-26 см). Аккуратно переношу круг в форму.

Поверхность теста смазываю тонким слоем томатного кетчупа. Равномерно распределяю остывшую мясную начинку. Из оставшихся обрезков теста нарезаю полоски и выкладываю поверх начинки в виде решетки, слегка прижимая концы к бортику основы.

Слегка смазываю решетку томатным кетчупом или взбитым желтком второго яйца для глянца. Выпекаю пирог в разогретой до 200°C духовке около 25 минут, до румяного золотистого цвета. Если тесто начнет подгорать, можно прикрыть его фольгой.

Готовому пирогу даю немного остыть в форме — так начинка «схватится», и его будет легко аккуратно нарезать на порции.

