Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 11:33

Этот мясной пирог из слоеного теста — идеальный спутник для пикника и праздничного стола! Больше никакой пиццы

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот пирог — воплощение домашнего уюта и щедрого застолья. Аромат томленого мяса с луком и пряным кетчупом, заключенный в золотистое слоеное тесто, создает ту самую атмосферу праздника, ради которой стоит повозиться на кухне.

Что понадобится

Слоеное тесто (пласт) — 1 упаковка (около 500 г), фарш мясной (свино-говяжий) — 500 г, лук репчатый — 2 шт. (средние), яйца — 2 шт., кетчуп шашлычный — 3 ст. л., кетчуп томатный — 2 ст. л., масло растительное — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как я его готовлю

Лук мелко нарезаю и пассерую на разогретом растительном масле до легкой прозрачности. Добавляю мясной фарш и обжариваю вместе с луком около 7-10 минут, пока фарш не побелеет и не разойдется на крупинки.

Ввожу шашлычный кетчуп, соль и перец, хорошо перемешиваю и снимаю с огня. Даю начинке полностью остыть, после чего вмешиваю одно сырое яйцо — оно свяжет массу.

Пласт слоеного теста раскатываю (если необходимо) и вырезаю из него круг по размеру формы для выпечки (диаметром примерно 24-26 см). Аккуратно переношу круг в форму.

Поверхность теста смазываю тонким слоем томатного кетчупа. Равномерно распределяю остывшую мясную начинку. Из оставшихся обрезков теста нарезаю полоски и выкладываю поверх начинки в виде решетки, слегка прижимая концы к бортику основы.

Слегка смазываю решетку томатным кетчупом или взбитым желтком второго яйца для глянца. Выпекаю пирог в разогретой до 200°C духовке около 25 минут, до румяного золотистого цвета. Если тесто начнет подгорать, можно прикрыть его фольгой.

Готовому пирогу даю немного остыть в форме — так начинка «схватится», и его будет легко аккуратно нарезать на порции.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

Проверено редакцией
еда
рецепты
пироги
тесто
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финансист оценил перспективы смягчения политики ЦБ по ключевой ставке
Иракская разведка стала целью беспилотной атаки
Израильский Бен-Гурион принял на себя удар иранских БПЛА
Что известно о ликвидации скота в Новосибирской области
АвтоВАЗ ответил на вопрос о платной подписке на свои машины
ПВО сбила 29-й по счету беспилотник, летевший к Москве
Лунгин рассказал о чуде на съемках фильма «Остров»
Киев превратил Запорожскую область в полигон для дронов-убийц
Что известно о ликвидации украинских дронов в небе над Россией
Российская артиллерия ударила по «скелету» Украины и лишила ВСУ поставок
Покровск, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 21 марта
Удары по Украине сегодня, 21 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Жители Грузии колоннами едут на панихиду по патриарху
Захарова поздравила Лаврова с 76-летием одной лаконичной фразой
«Китайский конструктор»: названа причина отказа Трампа от БПЛА Украины
«Подводят к краю пропасти»: Захарова вынесла Германии вердикт
Московский медцентр оказался в огненном плену
Политолог ответил, какую страну могут заполонить иранские беженцы
Застреливший полицейского мужчина отправлен в СИЗО
Водителей самоходов ожидают большие изменения
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.