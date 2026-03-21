21 марта 2026 в 12:53

ПВО сбила 29-й по счету беспилотник, летевший к Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили очередной украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы, заявил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы. Это уже 29-й по счету дрон, ликвидированный за последние часы.

Сбит беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил Собянин.

Спустя несколько минут, в 12:56 мск, мэр заявил о попытке налета еще двух БПЛА на Москву. Их также успешно выявили и сбили средства ПВО.

Ранее сообщалось, что ВСУ вновь ударили беспилотниками по Брянской области. Как отметил губернатор Александр Богомаз, в период с 8:00 20 марта по 8:00 21 марта дежурными средствами ПВО были уничтожены 154 цели. Глава региона поблагодарил российских военнослужащих за защиту.

По подсчетам Минобороны России, в ночь на 21 марта ПВО превратила в груду металла более 280 беспилотников ВСУ. Атаке со стороны противника подверглись 15 регионов страны, в том числе Крым, Татарстан и Московская область.

