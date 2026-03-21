Что известно о росте цен на экспорт рыбы из Южной Кореи

Что известно о росте цен на экспорт рыбы из Южной Кореи Стоимость поставок рыбы из Южной Кореей в Россию рекордно выросла

Стоимость экспорта замороженной рыбы из Южной Кореи в Россию обновила исторический максимум за все время торговли двух стран, сообщило издание RT. Известно, что в феврале Сеул увеличил экспорт в РФ почти втрое в годовом выражении, из-за чего выросла стоимость транспортировки.

В феврале поставки мороженой рыбы составили $3,3 млн (277,2 млн рублей). За месяц поставки выросли на 13%, а в годовом выражении — в 2,6 раза. Большу. часть импорта занимает скумбрия.

Ранее сообщалось, что Россия в январе 2026 года увеличила импорт одежды из США до рекордных $5,5 млн (более 453 млн рублей). Показатель вырос в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основную долю поставок сформировали футболки, объем которых достиг $1,6 млн (более 131,7 млн рублей).

До этого стало известно, что объем товарооборота между Китаем и Россией в январе — феврале 2026 года вырос на 12% по сравнению с таким же периодом 2025 года. Объем импорта из России тоже вырос — он стал больше на 4,1% и составил $20,75 млрд.