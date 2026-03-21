ВСУ переводят в штурмовики ценных специалистов РИА Новости: ВСУ перевели в штурмовики обучавшихся в Испании операторов БПЛА

«Дроноводов» ВСУ переводят в штурмовые подразделения из-за высоких потерь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Отмечается, что речь идет о военнослужащих подразделений БПЛА 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Запорожском направлении, проходивших обучение в Испании.

Военнослужащих подразделений БПЛА 23-й ОМБР ВСУ, проходивших подготовку на базе академии сухопутных войск вооруженных сил Испании в городе Толедо, переводят в штурмовые подразделения, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что полицейских из Сумской области массово переводят в 35-й отдельный полк Нацгвардии Украины, сообщили в силовых структурах РФ. По словам источника, они будут распределены в батарею «Арес» и штурмовые батальоны.

До этого командование Вооруженных сил Украины в Сумской области отправило в пехоту военнослужащих сил противовоздушной обороны. Речь идет о подразделениях 5-й отдельной тяжелой механизированной и 66-й отдельной механизированной бригад. Они базировались в ДНР и Днепропетровской области.