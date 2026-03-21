Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 13:13

«Изо рта поползли»: Мясников рассказал о своей психологической травме

Мясников заявил, что на приеме в Африке ему привели женщину с паразитами

Александр Мясников Александр Мясников Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что однажды во время приема в Африке был шокирован женщиной, у которой изо рта поползли аскариды. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он уточнил, что это была не местная жительница, а жена бразильского дипломата.

Красивая женщина. Она открывает рот, и у нее такие, по 25 сантиметров, аскариды изо рта блестящие [выпали] и поползли. Я с тех пор на бразильских женщин вообще не смотрю. У меня травма, — пожаловался врач.

До этого теледоктор подчеркивал, что людям не всегда стоит знать, есть ли у них предрасположенность к тромбозу. Он объяснил, что после такой информации некоторые могут начать самостоятельно принимать препараты для разжижения крови. По словам ведущего, при неправильном использовании такие лекарства способны вызвать внутреннее кровотечение.

Ранее Мясников заявлял, что картофель полезнее употреблять вместе с кожурой. По его словам, такой способ употребления делает продукт более ценным для здоровья.

Александр Мясников
врачи
паразиты
Африка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Программист случайно взломал тысячи чайников и пылесосов по всему миру
«Горит частный дом»: Хинштейн раскрыл последствия налета БПЛА на Курск
Озвучено количество погибших от ударов США и Израиля мирных иранцев
Полиция накрыла нелегалов в центре Петербурга
Россиянин попал в больницу с минно-взрывной травмой после атаки БПЛА
Маск достал «кошелек спасителя» для брошенных Трампом госслужащих
Названа причина огненного ДТП с бензовозом в Ростовской области
Северное сияние заметили в нескольких регионах России
В Госдуме назвали важный нюанс изучения родного языка в школах
Появились новые подробности об атаке на штаб разведки Ирака
Замена ключей от домофона обошлась пенсионерке в 18 млн рублей
В российских школах появятся новые учебники по языкам республик
Массированный налет БПЛА, взрыв в Уфе: как ВСУ атакуют Россию 21 марта
Появились кадры с места взрыва бензовоза на трассе в Ростовской области
Бойцы «Хезболлы» схлестнулись с израильской армией в ливанском Хияме
Российский полицейский помог сбежать задержанному, отдав ему свою одежду
Раскрыто, сколько времени россияне проводят в сломавшемся лифте
«Это не так»: Западу отказали в статусе гаранта международного права
Что известно о росте цен на экспорт рыбы из Южной Кореи
ВСУ переводят в штурмовики ценных специалистов
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.