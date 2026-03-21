«Изо рта поползли»: Мясников рассказал о своей психологической травме Мясников заявил, что на приеме в Африке ему привели женщину с паразитами

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что однажды во время приема в Африке был шокирован женщиной, у которой изо рта поползли аскариды. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он уточнил, что это была не местная жительница, а жена бразильского дипломата.

Красивая женщина. Она открывает рот, и у нее такие, по 25 сантиметров, аскариды изо рта блестящие [выпали] и поползли. Я с тех пор на бразильских женщин вообще не смотрю. У меня травма, — пожаловался врач.

До этого теледоктор подчеркивал, что людям не всегда стоит знать, есть ли у них предрасположенность к тромбозу. Он объяснил, что после такой информации некоторые могут начать самостоятельно принимать препараты для разжижения крови. По словам ведущего, при неправильном использовании такие лекарства способны вызвать внутреннее кровотечение.

Ранее Мясников заявлял, что картофель полезнее употреблять вместе с кожурой. По его словам, такой способ употребления делает продукт более ценным для здоровья.