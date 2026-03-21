Адвокат раскрыл два ключевых признака фиктивности браков с бойцами СВО Адвокат Сопельник: скорость заключения брака с бойцом СВО говорит о фиктивности

Скорость заключения брака и «недостойное поведение» жены могут указывать на то, что женщина вышла замуж за участника СВО только ради получения выплат в случае его гибели, заявил в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Владислав Сопельник. По его словам, первый пункт особенно актуален для бойцов, так как их расписывают вне очереди, день в день, чем могут пользоваться мошенники.

Для меня понятие «признак фиктивности» простое — люди абсолютно не были знакомы друг с другом, познакомились и в течение кратчайшего времени, до недели, решили заключить брак. В этом случае я не верю в чистоту помыслов, — отметил специалист.

Он добавил, что, как правило, родные погибшего хотят признать его брак фиктивным из-за выплат, которые делятся поровну между ближайшими родственниками. В случае недобросовестной жены семье проще не оспаривать сам брак, а просто лишить ее права получать выплаты, резюмировал Сопельник.

Ранее президент России Владимир Путин призвал обеспечить безотказную систему выплат компенсаций участникам СВО и их близким. Глава государства подчеркнул, что помощь должна доходить до каждого без сбоев и задержек.