Черниговская ТЭЦ экстренно прекратила работу

ТЭЦ, расположенная в Чернигове на севере Украины, временно приостановила работу после череды взрывов в городе, сообщается на сайте городского совета. Подача горячей воды населению была прекращена.

Объекты критической инфраструктуры получили повреждения, что повлияло на стабильность их функционирования. Сроки восстановления ТЭЦ не называются, так как масштаб ущерба требует детальной технической оценки. На месте работают аварийные службы и специалисты.

В ночь на 17 апреля сообщалось о взрывах в Чернигове. После этого около 6 тыс. абонентов остались без света. Позже власти Черниговской области уточнили, что повреждена критическая инфраструктура, включая энергетические и промышленные объекты, также возник мощный пожар.

Ранее глава Деснянской администрации Киева Максим Бахматов заявил, что теплоэлектростанция № 4 в столице, которая отвечала за теплоснабжение Днепровского и Дарницкого районов города, была полностью уничтожена. Также он добавил, что серьезные повреждения получила ТЭЦ-6.