Запад утратил роль гаранта международного права и проявил вопиющее лицемерие в ситуации вокруг иранского конфликта, заявил в соцсети X член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Политик подчеркнул, что прямое участие Великобритании, предоставившей свои базы для ударов по Ирану, свидетельствует о серьезной эскалации и обнажает истинное лицо западных стран.

Годами нам говорили, что Запад является гарантом международного права и уважения к ценностям Устава ООН. Теперь это не так. Он демонстрирует полное лицемерие, показывая, кто на самом деле является задирой на международной арене, — высказался он.

Ранее Мема заявил, что совместное заявление Франции, Германии и Великобритании в связи с ракетными атаками Ирана посылает тревожный сигнал о дальнейшей эскалации глобальной напряженности. По словам члена партии «Альянс свободы», его беспокоит вовлеченность ядерных держав в данный конфликт.

Также политик отметил, что что разрыв энергетического сотрудничества с Россией обернется для Финляндии серьезными проблемами на фоне кризиса, спровоцированного войной в Иране. По мнению Мемы, отказ Хельсинки от российских энергоресурсов является роковой ошибкой, которая лишь ухудшит положение страны.