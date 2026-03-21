Британские СМИ раскручивают фейки о якобы вывезенных с Украины детях, чтобы отвлечь внимание от реальных преступлений в отношении несовершеннолетних, заявили в поступившем в ТАСС комментарии посольства РФ в Соединенном Королевстве. Дипломаты отметили, что архивы по делу уличенного в педофилии американского финансиста Джеффри Эпштейна при этом не публикуются.

Нельзя не заметить, вопрос о судьбах детей волнует Лондон, судя по всему, избирательно: архивы Эпштейна-Мандельсона (экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона — NEWS.ru), включая «детский вопрос», ждут своего часа уже достаточно долго. Тот факт, что в очередной раз для отвлечения внимания растиражировали истории с выдуманными цифрами о России, — не удивляет, — сказано в комментарии.

Ранее Минюст США пообещал опубликовать еще 50 тыс. документов по делу Эпштейна. По информации журналистов, эти файлы могут содержать неподтвержденные заявления о президенте США Дональде Трампе, в том числе отчеты ФБР.

До этого бывший президент США Билл Клинтон дал показания конгрессу по делу Эпштейна. На вопрос, посещал ли он дом финансиста, находясь на посту главы государства, Клинтон ответил, что не помнит этого. При этом экс-президент с уверенностью отметил, что точно никогда не был на острове Эпштейна.