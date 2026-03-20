Яблоки правят миром: 9 пирогов, которые стоит испечь

Яблоки — пожалуй, самый демократичный и благодарный фрукт для выпечки. Они есть в каждом доме круглый год, отлично сочетаются с любым тестом и всегда дарят предсказуемо вкусный результат. Из яблок можно приготовить все: от простейшей деревенской шарлотки до изысканного французского тарта татен, от нежного венского штруделя до сочного американского крамбла.

Немецкий яблочный пирог со штрейзелем

Как испечь французский тарт татен

Английский яблочный пирог с заварным кремом

Немецкий штрудель на слоеном тесте

Яблочный пирог по-американски

Открытый яблочный пирог по-французски

Постный яблочный пирог с корицей

Постный яблочный пирог с медом и корицей

Постный яблочный пирог с курагой и цедрой лимона

Немецкий яблочный пирог со штрейзелем

Немецкий яблочный пирог со штрейзелем покоряет контрастом текстур: тонкая рассыпчатая основа, сочная карамелизованная начинка и хрустящая масляная крошка сверху. Для теста муку смешивают с сахарной пудрой, солью и ванильным сахаром, добавляют холодное масло и быстро перетирают в крошку, затем вводят желток с водой и замешивают гладкое тесто. Его убирают в холодильник на полчаса. Яблоки очищают, удаляют сердцевину, нарезают тонкими дольками и сбрызгивают лимонным соком с корицей. Для штрейзеля муку с сахаром и корицей перетирают с холодным маслом до состояния крупной рассыпчатой крошки. Охлажденное тесто раскатывают, выкладывают в форму, формируя бортики, накалывают вилкой, сверху ровным слоем распределяют яблоки и обильно посыпают масляной крошкой. Выпекают при ста восьмидесяти градусах около сорока минут до румяности. Готовому пирогу дают немного остыть в форме перед подачей.

Немецкий яблочный пирог со штрейзелем

Как испечь французский тарт татен

Для этого десерта выбирают твердые кисло-сладкие яблоки, которые не потеряют форму в карамели. Их очищают, удаляют сердцевину и разрезают на половинки или четвертинки. В сковороде, пригодной для духовки, сахар нагревают до полного растворения и приобретения янтарного цвета, затем добавляют сливочное масло и быстро вмешивают в карамель. Яблоки выкладывают выпуклой стороной вниз плотным слоем и томят на слабом огне около четверти часа. Сверху накрывают кругом раскатанного слоеного теста, накалывают его вилкой и заправляют края внутрь. Выпекают до румяной корочки, затем дают постоять десять минут и переворачивают на блюдо.

Английский яблочный пирог с заварным кремом

Этот английский пирог отличается нежным заварным кремом под слоем яблок. Сначала варят крем: яйца растирают с сахаром и мукой, тонкой струйкой вливают горячее молоко и уваривают на медленном огне до загустения, затем добавляют ваниль и оставляют остывать под пленкой. Для теста холодное масло перетирают с мукой в крошку, добавляют сахар и яйцо, замешивают гладкое тесто и убирают в холодильник. Охлажденное тесто раскатывают, выкладывают в форму с высокими бортиками, накалывают вилкой и выпекают до полуготовности. На основу выливают остывший крем, сверху раскладывают тонкие дольки яблок, сбрызнутые лимоном, посыпают миндальными лепестками с сахаром и запекают до румяности. Подают пирог комнатной температуры с чашкой чая.

Немецкий штрудель на слоеном тесте

Секрет этого штруделя в предварительном томлении яблок с ромом и тростниковым сахаром — это придает начинке карамельную глубину. Яблоки очищают, нарезают тонкими дольками и прогревают на сковороде с маслом, ромом и сахаром всего несколько минут до легкой мягкости. Готовое слоеное тесто раскатывают, посыпают панировочными сухарями, которые впитают лишний сок, сверху выкладывают яблочную начинку и сворачивают рулетом. Поверхность смазывают желтком и выпекают до золотистой хрустящей корочки. Готовый штрудель посыпают сахарной пудрой и подают теплым.

Немецкий штрудель на слоеном тесте

Яблочный пирог по-американски

Главный секрет этого штруделя — предварительное томление яблок с ромом и тростниковым сахаром. Именно этот прием придает начинке карамельную глубину и насыщенный вкус. Кисло-сладкие яблоки очищают, нарезают тонкими дольками и слегка прогревают на сковороде с маслом, ромом и сахаром до мягкости. Готовое слоеное тесто раскатывают, посыпают панировочными сухарями, которые впитают лишнюю влагу, выкладывают яблочную начинку и сворачивают рулетом. Поверхность смазывают желтком и выпекают до золотистой хрустящей корочки. Готовый штрудель посыпают сахарной пудрой и подают теплым.

Открытый яблочный пирог по-французски

Французский открытый пирог тарт отличается особым подходом: миндальная мука в тесте делает его рассыпчатым, а карамелизация яблок с кальвадосом придает начинке глубину. Для теста смешивают оба вида муки с сахарной пудрой, добавляют холодное масло и быстро перетирают в крошку, затем вмешивают желток и собирают тесто в шар, не мешая долго. После получасового отдыха в холоде его раскатывают.

Яблоки очищают и нарезают крупными дольками. На сковороде масло с коричневым сахаром доводят до янтарной карамели, добавляют яблоки, корицу и лимонную цедру. Через несколько минут вливают кальвадос и дают алкоголю выпариться, оставляя лишь аромат. Затем карамелизованные яблоки выкладывают в форму, накрывают раскатанным тестом, подворачивая края внутрь, и выпекают до золотистого цвета. Готовый пирог переворачивают на блюдо яблоками вверх — они получаются блестящими и пропитанными карамелью.

Постный яблочный пирог с корицей

Постный яблочный пирог готовится без яиц и молочных продуктов, но остается сочным и ароматным. Муку смешивают с сахаром, разрыхлителем и солью, добавляют растительное масло и воду, замешивая некрутое тесто. Яблоки нарезают кусочками, посыпают корицей и сахаром. Половину теста выкладывают в форму, распределяют яблочную начинку, накрывают оставшимся тестом и защипывают края. Выпекают около тридцати пяти минут до румяной корочки. Пирог получается мягким, с насыщенным яблочным вкусом и подходит для постного стола или веганского меню.

Постный яблочный пирог с корицей

Постный яблочный пирог с медом и корицей

Постный яблочный пирог готовится без продуктов животного происхождения, но получается мягким и ароматным. Муку смешивают с сахаром, содой, гашеной уксусом, добавляют растительное масло и воду, замешивая некрутое тесто. Его делят на две части. Одну раскатывают и выкладывают в форму, сверху распределяют нарезанные яблоки, смешанные с медом и корицей, накрывают вторым слоем теста и защипывают края. Выпекают около сорока минут до румяной корочки. Пирог получается сочным, с карамельным оттенком яблок и подходит для постного стола.

Постный яблочный пирог с курагой и цедрой лимона

Постный яблочный пирог готовится без яиц и молочных продуктов, но радует хрустящей корочкой и сочной начинкой. Муку соединяют с сахаром и разрыхлителем, добавляют растительное масло и яблочный сок, замешивая некрутое тесто. Для начинки яблоки нарезают кусочками, смешивают с лимонной цедрой и измельченной курагой. Половину теста выкладывают в форму, распределяют фруктовую начинку и накрывают оставшимся тестом, защипывая края. Выпекают до золотистого цвета. Пирог получается ароматным, с приятной кислинкой и идеально подходит для постного чаепития.

