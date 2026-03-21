21 марта 2026 в 13:10

Финансист оценил перспективы смягчения политики ЦБ по ключевой ставке

Центробанк РФ может снизить ключевую ставку до 12% к концу 2026 года, предположил в беседе с NEWS.ru эксперт по финансовым сервисам, кандидат экономических наук Андрей Бархота. По его мнению, летом текущего года показатель достигнет 14%.

Если говорить о траектории движения ключевой ставки до конца 2026 года, вероятно, ее понижение может быть продолжено. Скорее всего, показатель в 14% мы увидим летом текущего года. К концу 2026-го можем ожидать, по очень осторожным прикидкам, ключевую ставку в диапозоне 12–12,5%, — высказался Бархота.

Он отметил, что смягчение денежно-кредитной политики сдерживает ряд факторов, включая значительный отток средств населения с банковских вкладов, зафиксированный в начале 2026 года. По его словам, если ЦБ начнет снижать ключевую ставку слишком быстро, это приведет к падению доходности депозитов, что спровоцирует дальнейший отток денег из банковского сектора.

Со снижением ключевой ставки, конечно, могут возникнуть разные сложности. В первые месяцы этого года был крупный отток вкладов населения. Если ключевая ставка будет снижаться опережающими темпами, то это повлияет и на доходность депозитов, а также будет способствовать тому, что вкладчики заберут деньги из банковского сектора. Это нежелательная история. При этом осторожное понижение ключевой ставки позволяет поддерживать фонд для девальвации рубля. Это решает бюджетные проблемы, что очень важно, — заявил Бархота.

Финансист также добавил, что регулятор в настоящий момент находится под серьезным общественным давлением. По его мнению, даже пауза в снижении ключевой ставки может вызвать волну критики среди населения.

Ранее экономист Александр Разуваев заявил, что курс доллара к концу года может достигнуть отметки в 95–100 рублей. По его словам, толчком к ослаблению национальной валюты станет совокупность нескольких факторов.

