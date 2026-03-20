С ужином не заморачиваюсь, готовлю простейший рыбный пирог со слоеным тестом: дел на 10 минут

С ужином не заморачиваюсь, готовлю простейший рыбный пирог со слоеным тестом! Тут дел на 10 минут, не больше — быстро состряпали и отправили в духовку запекаться, параллельно занимаясь своими делами.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 400 г филе минтая или трески, 100 г твердого сыра (по желанию), соль, перец, яйцо для смазывания.

Рецепт: тесто разморозьте и слегка раскатайте. Разрежьте его на две равные части. Филе рыбы нарежьте на порционные куски, посолите и поперчите. На один пласт теста выложите куски рыбы, оставляя края свободными. При желании посыпьте рыбу тертым сыром. Накройте вторым пластом теста и защипните края вилкой, формируя красивый узор.

Сделайте сверху несколько небольших надрезов для выхода пара. Смажьте пирог взбитым яйцом для румяной корочки. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 25 минут до золотистого цвета.

