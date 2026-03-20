Вместо скучных котлет мясные шайбочки в тесте — хрустящие, сочные и румяные. Хоть на ужин, хоть на перекус

Беру готовое слоеное тесто и сочный мясной фарш — и готовлю хрустящие, румяные шарики прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для обеда, ужина или пикника.

Получается обалденная вкуснятина: тонкое, хрустящее тесто с золотистой корочкой, а внутри — сочная, ароматная мясная начинка с луком и специями. Они такие вкусные, что исчезают с противня быстрее, чем вы успеваете их остудить.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов готового слоеного теста, 500 граммов мясного фарша, 1 луковица, 1 зубчик чеснока, соль и перец по вкусу, 1 желток и 1 столовая ложка молока для смазывания. Лук и чеснок мелко нарежьте, смешайте с фаршем, добавьте соль и перец.

Тесто раскатайте в тонкий пласт и нарежьте на полоски шириной 6 миллиметров. Сформируйте из фарша небольшие шарики и оберните каждый полосками теста, создавая узор. Выложите на противень, смажьте смесью желтка с молоком. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.