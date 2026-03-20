Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 18:35

Никакого майонеза и муки: это суфле с грибами получается нежным и воздушным. 4 ингредиента и никакой возни

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру шампиньоны, лук и греческий йогурт — и готовлю нежное суфле-жюльен прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для легкого ужина или уютного обеда.

Получается обалденная вкуснятина: нежное, пористое суфле с золотистой сырной корочкой, под которой скрываются сочные, ароматные грибы с луком, пропитанные сливочным вкусом. Блюдо тает во рту и оставляет приятное послевкусие, а готовится настолько просто, что справится даже новичок.

Для приготовления вам понадобится: 400 граммов шампиньонов, 1 луковица, 200 граммов греческого йогурта (2–4%), 50 граммов легкого сыра, 2 яйца, соль и черный перец по вкусу, свежая зелень для подачи.

Лук мелко нарежьте, грибы нарежьте пластинками. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и жарьте до выпаривания жидкости. Яйца взбейте с йогуртом, солью и перцем до однородности. В форму для запекания выложите грибы с луком, залейте яично-йогуртовой смесью, сверху посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 15–20 минут до золотистой корочки. Подавайте, посыпав свежей зеленью.

Проверено редакцией
Читайте также
Семья и жизнь
Семья и жизнь
Общество
Общество
Семья и жизнь
рецепты
ужины
кулинария
грибы
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.