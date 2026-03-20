20 марта 2026 в 17:35

Ни салата. ни гарнира не надо. Готовлю на ужин шустрые лепешки: нужны лишь кефир, сыр и мука

Фото: D-NEWS.ru
Беру яйца, сыр и ветчину — и жарю пышные, ароматные оладьи прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или сытного ужина.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, поджаристые оладьи, в каждом кусочке которых чувствуются тягучий расплавленный сыр и ароматная ветчина. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете подать их к столу, и даже те, кто равнодушен к яйцам, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 4 яйца, 100 граммов ветчины, 100 граммов твердого сыра, 3 столовые ложки муки, 3 столовые ложки сметаны, соль и черный перец по вкусу.

Ветчину нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на крупной терке. В глубокой миске взбейте яйца с солью и перцем, добавьте сметану, муку, ветчину и сыр. Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Столовой ложкой выкладывайте яичную массу, формируя небольшие оладьи. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Приготовьте курицу в духовке «под кирпичом»: такого вы еще не пробовали
Семья и жизнь
Приготовьте курицу в духовке «под кирпичом»: такого вы еще не пробовали
Как замариновать курицу за полчаса: экзотический трюк с киви
Семья и жизнь
Как замариновать курицу за полчаса: экзотический трюк с киви
Забыла о сырниках. Готовлю на завтрак творожные панкейки — «улетают» прямо со сковороды
Общество
Забыла о сырниках. Готовлю на завтрак творожные панкейки — «улетают» прямо со сковороды
Так же просто, как приготовить оладьи: жареные ленивые пирожки с капустой на жидком тесте
Общество
Так же просто, как приготовить оладьи: жареные ленивые пирожки с капустой на жидком тесте
Никакого мяса, а наедаешься до отвала — то, что нужно в Великий пост: фаршированные перцы с грибами
Общество
Никакого мяса, а наедаешься до отвала — то, что нужно в Великий пост: фаршированные перцы с грибами
рецепты
оладьи
ужины
кулинария
Мария Левицкая
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

