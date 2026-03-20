Ни салата. ни гарнира не надо. Готовлю на ужин шустрые лепешки: нужны лишь кефир, сыр и мука

Беру яйца, сыр и ветчину — и жарю пышные, ароматные оладьи прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или сытного ужина.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, поджаристые оладьи, в каждом кусочке которых чувствуются тягучий расплавленный сыр и ароматная ветчина. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете подать их к столу, и даже те, кто равнодушен к яйцам, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 4 яйца, 100 граммов ветчины, 100 граммов твердого сыра, 3 столовые ложки муки, 3 столовые ложки сметаны, соль и черный перец по вкусу.

Ветчину нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на крупной терке. В глубокой миске взбейте яйца с солью и перцем, добавьте сметану, муку, ветчину и сыр. Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Столовой ложкой выкладывайте яичную массу, формируя небольшие оладьи. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими.

