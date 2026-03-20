Никакого мяса, а наедаешься до отвала — то, что нужно в Великий пост: фаршированные перцы с грибами

Фаршированные перцы с рисом и грибами — это сытное, ароматное и яркое блюдо. В нем нет никакого мяса, а наедаешься им до отвала! То, что нужно в Великий пост.

Сочные болгарские перцы, наполненные нежной рисово-грибной начинкой с луком и морковью, томятся в томатном соусе, пропитываясь им и становясь невероятно вкусными.

Для приготовления понадобится: 8 болгарских перцев, 1 стакан риса, 300 г шампиньонов, 2 луковицы, 1 морковь, 2-3 ст. л. томатной пасты, соль, перец, зелень, растительное масло.

Способ приготовления: рис отварите до полуготовности в подсоленной воде, откиньте на дуршлаг. Лук и грибы нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и грибы, жарьте до выпаривания жидкости и золотистости. Смешайте рис с овощами и грибами, добавьте мелко рубленую зелень, соль и перец. У перцев срежьте верхушку с хвостиком (сохраните), удалите семена.

Наполните перцы начинкой. В кастрюле разведите томатную пасту в воде (около 0,5 литра), посолите, поперчите. Выложите перцы вертикально, накройте срезанными верхушками. Доведите до кипения, убавьте огонь и тушите 40 минут.

Ранее стало известно, как приготовить постный борщ.